ETV Bharat / state

असम चुनाव में गठबंधन को लेकर अंतिम चरण में झामुमो-कांग्रेस की वार्ता, हेमंत का प्लान बी तैयार!

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) इस बार आक्रामक तरीके से असम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है. इसके लिए झामुमो, झारखंड में महागठबंधन को भी ताक पर रखने को तैयार है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने साफ शब्दों में ये स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम दौरे के दौरान जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा वह यह बताने के लिए काफी है कि हमारा मजबूत जनाधार असम में है. हम हर हाल में असम में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.

झामुमो नेता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत अंतिम दौर में है और जल्द ही सबकुछ साफ हो जाएगा. झामुमो असम में 25 से 30 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. अगर कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात बन जाती है तो भाजपा को असम की सत्ता से बाहर करने के लिए कुछ सीटों का कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है.

झामुमो और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

अभी असम चुनाव को लेकर नहीं हुई है कोई आधिकारिक घोषणा- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि असम विधानसभा सीट को लेकर लेकर अभी तक पार्टी की ओर से सीट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि बातचीत अंतिम चरण में है, उनके नेता हेमंत सोरेन खुद सबकुछ देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि असम के आदिवासी समुदाय और टी-ट्राइब की बड़ी आबादी यह जानती है कि उनके हक और अधिकार की लड़ाई झामुमो ही लड़ सकता है.

झामुमो का प्लान बी भी है तैयार

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को हराने में झामुमो सुप्रीमो और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ही सक्षम हैं. अगर कांग्रेस से बात नहीं बनीं तो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ भी गठजोड़ हो सकता है. जय भारत पार्टी का नाम लिए बिना झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है और हम ही ही ऐसा कर सकते हैं.