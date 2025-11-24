ETV Bharat / state

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस का बयान, बोले- पिछड़ों के आरक्षण के साथ इस तारीख से पहले करा लिए जाएंगे चुनाव

शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद झामुमो और कांग्रेस ने बताया कि मार्च 2026 तक चुनाव करा लिए जाएंगे.

URBAN BODY ELECTION IN JHARKHAND
कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा एवं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 24, 2025 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: प्रदेश में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दलील पर झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार, पिछड़े समुदाय को आरक्षण देने के साथ नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है.

ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार ने शहरी निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं. ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने बताया कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 30 मार्च 2026 तक राज्य के सभी नगर निकाय में चुनाव करा लिए जाएंगे.

निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस पदाधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

विपक्ष की वजह से चुनाव में हुई देरी: कांग्रेस

झारखंड के 48 शहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई. सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई दलील पर प्रतिक्रिया देते कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि हमारी सरकार शुरू से ही जल्द चुनाव कराने के पक्ष में रही है लेकिन विपक्ष लगातार अड़चन डालता रहा.

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हमने ट्रिपल टेस्ट कराकर और आरक्षण रोस्टर बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है. अब निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराएगा.

इन 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में होना है निकाय चुनाव

नगर निगम नगर परिषदनगर पंचायत
रांचीगढ़वाबंशीधर नगर
हजारीबागबिश्रामपुरमझिआंव
मेदिनीनगरचाईबासाहुसैनाबाद
धनबादझुमरी तिलैयाहरिहरगंज
गिरिडीहचक्रधरपुरछतरपुर
देवघरचतरालातेहार
चासचिरकुंडाकोडरमा
आदित्यपुर दुमकाडोमचांच
मानगोपाकुड़ बड़की सरैया
गोड्डाधनवार
गुमलामहगामा
जुगसलाईराजमहल
कपालीबरहरवा
लोहरदगाबासुकीनाथ
सिमडेगाजामताड़ा
मधुपुरबुंडू
रामगढ़खूंटी
साहिबगंजसरायकेला
फुसरो चाकुलिया
मिहिजाम

ये भी पढ़ें- लोहरदगा में बोले अरुण सिंह, झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में आ चुकी है खटास!

जेएमएम ने किया दावा, घाटशिला में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पार्टी प्रत्याशी

30 मार्च 2026 से पहले झारखंड में हो जाएंगे नगर निकाय चुनाव! राज्य निर्वाचन आयोग ने HC में दिया शपथ पत्र

TAGGED:

URBAN BODY ELECTION IN JHARKHAND
JHARKHAND HIGH COURT
केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय
झारखंड में ओबीसी आरक्षण
JMM STATEMENT ON JHARKHAND ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.