झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस का बयान, बोले- पिछड़ों के आरक्षण के साथ इस तारीख से पहले करा लिए जाएंगे चुनाव

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस का बयान, बोले- पिछड़ों के आरक्षण के साथ इस तारीख से पहले करा लिए जाएंगे चुनाव
शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद झामुमो और कांग्रेस ने बताया कि मार्च 2026 तक चुनाव करा लिए जाएंगे.
Published : November 24, 2025 at 6:13 PM IST
रांची: प्रदेश में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दलील पर झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार, पिछड़े समुदाय को आरक्षण देने के साथ नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है.
ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार ने शहरी निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं. ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने बताया कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 30 मार्च 2026 तक राज्य के सभी नगर निकाय में चुनाव करा लिए जाएंगे.
विपक्ष की वजह से चुनाव में हुई देरी: कांग्रेस
झारखंड के 48 शहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई. सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई दलील पर प्रतिक्रिया देते कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि हमारी सरकार शुरू से ही जल्द चुनाव कराने के पक्ष में रही है लेकिन विपक्ष लगातार अड़चन डालता रहा.
कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हमने ट्रिपल टेस्ट कराकर और आरक्षण रोस्टर बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है. अब निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराएगा.
इन 48 शहरी नगर निकाय क्षेत्र में होना है निकाय चुनाव
|नगर निगम
|नगर परिषद
|नगर पंचायत
|रांची
|गढ़वा
|बंशीधर नगर
|हजारीबाग
|बिश्रामपुर
|मझिआंव
|मेदिनीनगर
|चाईबासा
|हुसैनाबाद
|धनबाद
|झुमरी तिलैया
|हरिहरगंज
|गिरिडीह
|चक्रधरपुर
|छतरपुर
|देवघर
|चतरा
|लातेहार
|चास
|चिरकुंडा
|कोडरमा
|आदित्यपुर
|दुमका
|डोमचांच
|मानगो
|पाकुड़
|बड़की सरैया
|गोड्डा
|धनवार
|गुमला
|महगामा
|जुगसलाई
|राजमहल
|कपाली
|बरहरवा
|लोहरदगा
|बासुकीनाथ
|सिमडेगा
|जामताड़ा
|मधुपुर
|बुंडू
|रामगढ़
|खूंटी
|साहिबगंज
|सरायकेला
|फुसरो
|चाकुलिया
|मिहिजाम
