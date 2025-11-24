ETV Bharat / state

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस का बयान, बोले- पिछड़ों के आरक्षण के साथ इस तारीख से पहले करा लिए जाएंगे चुनाव

कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा एवं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ( Etv Bharat )

रांची: प्रदेश में लंबे समय से लंबित शहरी निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दलील पर झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार, पिछड़े समुदाय को आरक्षण देने के साथ नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कृत संकल्पित है.

ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन सरकार ने शहरी निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं. ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने बताया कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 30 मार्च 2026 तक राज्य के सभी नगर निकाय में चुनाव करा लिए जाएंगे.

निकाय चुनाव पर झामुमो और कांग्रेस पदाधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

विपक्ष की वजह से चुनाव में हुई देरी: कांग्रेस