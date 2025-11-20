ETV Bharat / state

नीतीश कुमार को बधाई देने के मामले में भी अलग-अलग दिखा झामुमो और कांग्रेस का स्टैंड, जानें किसने क्या कहा

नीतीश कुमार को बधाई देने के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का स्टैंड अलग-अलग है.

JMM And Congress Stand Differed
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : November 20, 2025 at 7:47 PM IST

रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की बागडोर संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह-जगह से बधाई संदेश मिल रहे हैं. झारखंड के सबसे बड़े और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की है तो इससे उलट कांग्रेस नेताओं के तेवर आज भी तल्ख ही दिखे.

झामुमो के उलट कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दें या भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, जिनकी वजह से आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है. जाहिर है कि झामुमो और कांग्रेस नेताओं की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार को बधाई देने में भी समानता या एकता नहीं बन पाई.

बयान देते झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जनादेश का सम्मान जरूरी-झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जब तक चुनाव चल रहे हों, तब तक एक-दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप लगाना ठीक है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ गया और नई सरकार गठित हो गई तो अब कोई आरोप-प्रत्यारोप ठीक नहीं है. झामुमो प्रवक्ता ने नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर पार्टी की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए यह उम्मीद जताई कि बिहार की जनता से जो-जो वादे कर के नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है उन वादों को नीतीश कुमार पूरा करें और बिहार के लोगों के चेहरे पर खुशियां लाएं.

कांग्रेस के तेवर तल्ख

वहीं, इंडिया ब्लॉक में झामुमो की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के तेवर अभी तल्ख है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि वह नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर शुभकामनाएं दें या चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को शुभकामनाएं दें, जिनकी वजह से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं.

