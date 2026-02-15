राज्यसभा की एक सीट पर झारखंड कांग्रेस ने ठोका दावा, तो झामुमो की ओर से मिला ये जवाब
झारखंड में राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस ने दावा किया है. इसपर झामुमो की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है.
Published : February 15, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: इस वर्ष झारखंड से दो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से एक सीट पहले से खाली है तो भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया मई तक पूरी कर ली जाए. इस क्रम में सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक दलों के नेताओं की ओर से अभी से ही अपनी-अपनी दावेदारी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं.
कांग्रेस ने दो में से एक सीट पर किया दावा
झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार में मुख्य घटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दो राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर दावा किया है. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा की खाली हो रही दो सीटों में से एक सीट पर उनकी दावेदारी बनती है और पार्टी अपनी दावेदारी भी पेश करेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि अन्ततोगत्वा इसका फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है.
क्यों राज्यसभा की एक सीट पर दावा कर रही है कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट पर हमारा दावा इसलिए मजबूत है, क्योंकि हम गठबंधन के अहम हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि जब हम मजबूती के साथ गठबंधन का हिस्सा हैं तो हमें भी गठबंधन का अंश मिलना चाहिए. राकेश सिन्हा ने कहा कि जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन के नेताओं के साथ बात करेगा तो उसका असर होगा और इस बार राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिलेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने छोटे भाई के रूप में बहुत त्याग किया है और अब मौका बड़े भाई यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कि वह राज्य की राजनीति में अपने छोटे भाई कांग्रेस को एक सीट देकर खुश करें.
दोनों राज्यसभा सीटों पर हम उतार सकते हैं प्रत्याशी-झामुमो
कांग्रेस द्वारा राज्यसभा की एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश किए जाने की बात पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि "हम राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यह सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत के बाद ही होगा. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा तो सहयोगी दलों के सहयोग से दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की है.
सहयोगी कांग्रेस के सवालों का सीधा जवाब नहीं देते हुए झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके नेता हेमंत सोरेन जब महागठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं से तथ्यों के साथ दोनों राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी की मांग रखेंगे तो सभी सहयोगी दल इसके लिए मान जाएंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें अपने नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक दक्षता पर पूरा भरोसा है.
सत्ताधारी दलों का अंक गणित
झारखंड से राज्यसभा के कुल छह सदस्य निर्वाचित होते हैं. ऐसे में हर दो वर्ष में दो-दो राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन होता है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद से एक सीट पहले से ही खाली है. वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल इस वर्ष जून में समाप्त हो रहा है. अगर झारखंड विधानसभा में विधायकों के अंकों का गणित समझा जाए तो सत्ताधारी दल के लिए इस बार राज्यसभा की दोनों सीटें जीतना बेहद आसान है, बशर्ते कि गठबंधन के सभी दल (झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले) मिलकर चुनाव लड़ें.
वर्तमान में इस गठबंधन के विधायकों की कुल संख्या 56 है. जिसमें अकेले झामुमो के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 विधायक, राजद के 04 विधायक और सीपीआई माले के 02 विधायक को मिलाकर आंकड़ा 56 पहुंच जाता है. 81सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की सीट पर जीत हासिल करने के लिए 27+1 यानी 28 विधायकों की जरूरत होगी. ऐसे में 56 विधायक वाला इंडिया ब्लॉक दोनों राज्यसभा सीट जीत सकता है, बशर्ते एकजुट होकर और मिलकर राज्यसभा का चुनाव लड़ें.
भाजपा या एनडीए के पास आंकड़े नहीं
राज्य में भाजपा के अकेले महज 22 विधायक हैं. अगर एलजेपी रामविलास के 01 विधायक और जदयू के 01 विधायक को जोड़ दें तो NDA का आंकड़ा 24 पहुंचता है, यानी जीत के लिए जरूरी अंक 28 से 04 विधायक दूर. बावजूद इसके आज भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री और पूर्व में तीन-तीन बार जुगसलाई से विधायक रहे दुलाल भुइयां ने खेला होने की बात कहकर भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर दिया है. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का रुख साफ नहीं है और ऐसे में अभी के परिदृश्य में राज्यसभा की दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत तय दिखती है, लेकिन जिस तरह से झामुमो-कांग्रेस की ओर से बयानों के माध्यम से दावेदारी की जाने लगी है उससे साफ है कि राज्यसभा की दो सीट के लिए चुनाव काफी दिलचस्प होगा.
