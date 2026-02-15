ETV Bharat / state

राज्यसभा की एक सीट पर झारखंड कांग्रेस ने ठोका दावा, तो झामुमो की ओर से मिला ये जवाब

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा और झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची: इस वर्ष झारखंड से दो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है. दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से एक सीट पहले से खाली है तो भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया मई तक पूरी कर ली जाए. इस क्रम में सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक दलों के नेताओं की ओर से अभी से ही अपनी-अपनी दावेदारी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं.

कांग्रेस ने दो में से एक सीट पर किया दावा

झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार में मुख्य घटक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दो राज्यसभा सीटों में से एक सीट पर दावा किया है. उन्होंने कहा कि स्वाभाविक तौर पर राज्यसभा की खाली हो रही दो सीटों में से एक सीट पर उनकी दावेदारी बनती है और पार्टी अपनी दावेदारी भी पेश करेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि अन्ततोगत्वा इसका फैसला कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है.

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा और झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्यों राज्यसभा की एक सीट पर दावा कर रही है कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्यसभा की एक सीट पर हमारा दावा इसलिए मजबूत है, क्योंकि हम गठबंधन के अहम हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि जब हम मजबूती के साथ गठबंधन का हिस्सा हैं तो हमें भी गठबंधन का अंश मिलना चाहिए. राकेश सिन्हा ने कहा कि जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन के नेताओं के साथ बात करेगा तो उसका असर होगा और इस बार राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिलेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने छोटे भाई के रूप में बहुत त्याग किया है और अब मौका बड़े भाई यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है कि वह राज्य की राजनीति में अपने छोटे भाई कांग्रेस को एक सीट देकर खुश करें.

दोनों राज्यसभा सीटों पर हम उतार सकते हैं प्रत्याशी-झामुमो

कांग्रेस द्वारा राज्यसभा की एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश किए जाने की बात पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि "हम राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यह सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत के बाद ही होगा. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा तो सहयोगी दलों के सहयोग से दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की है.

सहयोगी कांग्रेस के सवालों का सीधा जवाब नहीं देते हुए झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके नेता हेमंत सोरेन जब महागठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं से तथ्यों के साथ दोनों राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी की मांग रखेंगे तो सभी सहयोगी दल इसके लिए मान जाएंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें अपने नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राजनीतिक दक्षता पर पूरा भरोसा है.