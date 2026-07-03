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कारकेड और सुरक्षा गार्ड लौटाने पर झामुमो नेता का बयान, कहा- मंत्री राधाकृष्ण किशोर थोड़ी मैच्योरिटी के साथ फैसला लेते तो अच्छा होता

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )