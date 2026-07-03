कारकेड और सुरक्षा गार्ड लौटाने पर झामुमो नेता का बयान, कहा- मंत्री राधाकृष्ण किशोर थोड़ी मैच्योरिटी के साथ फैसला लेते तो अच्छा होता

कारकेड और सुरक्षा गार्ड लौटाने पर झामुमो नेता का बयान, कहा- मंत्री राधाकृष्ण किशोर थोड़ी मैच्योरिटी के साथ फैसला लेते तो अच्छा होता
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के कारकेड और सुरक्षा लौटाने के मामले पर झामुमो और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : July 3, 2026 at 7:50 PM IST
रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अपने साथ तैनात सुरक्षा गार्डों को वापस कर दिया है. हेमंत कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा लौटाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है.
इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि राधाकृष्ण किशोर एक अनुभवी वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं. अगर वह अपनी बात को और अधिक मैच्योरिटी से रखते तो अच्छा रहता.
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने बताई वजह
वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर कोई भी मंत्री या विधायक डीजीपी या किसी अधिकारी को कोई पत्र लिखते हैं तो अधिकारियों को उसपर संज्ञान लेना चाहिए. कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा को वापस लौटा देना सरकार या गठबंधन के अंदर की किसी भी नाराजगी को नहीं दर्शाता है और न ही यह कोई डिबेट का विषय है.
क्या है राधाकृष्ण किशोर के कारकेड लौटाने का मामला
राज्य के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा को लौटा दी. इसके साथ ही सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई कारकेड की तीन गाड़ियां भी लौटा दी हैं. मंत्री के इस कदम के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में कई तरह की चर्चा तेज हो गई है.
अतिरिक्त वाहन की मांग बनी विवाद की वजह!
राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण ने 29 जून को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्डों के आवागमन के लिए एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में सुरक्षा कर्मियों को आने-जाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. पत्र का जवाब नहीं मिलने पर अपनी सुरक्षा और गाड़ियां वापस करने का फैसला किया था.
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