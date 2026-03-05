ETV Bharat / state

बिहार की राजनीति में बदलाव पर झामुमो और कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा- नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना भाजपा की चाल

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार.

रांची:बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर झारखंड की राजनीति में भी गर्माहट आ गई है. राज्य में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने के निर्णय पर प्रतिक्रिया दी गई है. झामुमो की ओर से कहा गया कि यह भाजपा की नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर इतिहास बनाने की चाल है. वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को बिहार का शिंदे बनाने जा रही है, उनकी पार्टी जदयू भी कुछ दिनों की मेहमान है.

बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा हुआः मनोज पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि बिहार से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर बिहार में भाजपा अपनी विचारधारा वाले नेता के हाथों बिहार की कमान सौंपने जा रही है. मनोज पांडेय ने कहा कि यह बिहार के करोड़ों मतदाताओं के साथ धोखा है जिन्होंने नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट किया था.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमल ठाकुर और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मनोज पांडेय ने नीतीश कुमार जिन लोगों के साथ राजनीतिक कर रहे हैं वहां सिर्फ फरेब और धोखा है. मनोज पांडेय ने कहा कि जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और जनमत मिला था. ऐसे में कुछ महीनो में ही ऐसी क्या स्थिति आ गई कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से समाप्त करने और जदयू का नामोनिशान मिटा देने का साजिश रची जाने लगी.

मनोज पांडेय ने कहा कि ऐसे भी कहा जाता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें "जो सटा वह घटा" इसलिए वह "साम-दाम-दंड-भेद" अपना कर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा जाने को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा दबाव है, इसलिए वह राज्यसभा जाने को राजी हुए . झामुमो नेता ने कहा क्यों नीतीश कुमार झुक गए, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए. झामुमो नेता ने कहा कि नीतीश कुमार का स्थान कोई नहीं ले पाएगा और आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए कमजोर होगा. भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के सहारे ही एनडीए सत्ता में आई है.