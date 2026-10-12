INDIA ब्लॉक नेताओं का सर्वोच्च न्यायालय मार्चः जानें, झामुमो और झारखंड कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा
INDIA ब्लॉक के नेताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मार्च पर झामुमो और प्रदेश कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 8:07 PM IST
रांची: कांग्रेस के नेतृत्व में आज INDIA ब्लॉक के नेताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मार्च पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने सड़क पर नंगा नाच किया. दिल्ली पुलिस मौन रही, आंदोलन में शामिल होने आयी बच्चियों की निर्ममता से पिटाई हुई वह शर्मनाक है. भ्रष्टाचारी मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए दिल्ली में 45000 अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया वह शर्मनाक है.
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि देश की सबसे विश्वसनीय संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और विश्वनीयता सवालों के घेरे में है. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश से मिलना चाहते थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. झामुमो को उम्मीद है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाएगा.
लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मार्च- झारखंड कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो मोर्चा खोला गया है, जो आवाज उठाई है वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. कांग्रेस आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है कि इन चोरों से निपटना है, हमें इस देश से लोकतंत्र खत्म नहीं होने देना है. संविधान की हत्या नहीं होने देंगे.
आज पूरे देश के कांग्रेस नेता देश की आम जनता के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे थे. निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संवैधानिक संस्था को बचाने के लिए विपक्ष के नेताओं को सर्वोच्च न्यायालय की ओर मार्च करना पड़ा है. संविधान को बचाने के लिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करना पड़ रहा है. अगर वर्तमान केंद्र सरकार बनीं रही तो बार बार ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इस सरकार में संविधान और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है.
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