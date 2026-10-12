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INDIA ब्लॉक नेताओं का सर्वोच्च न्यायालय मार्चः जानें, झामुमो और झारखंड कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा

झामुमो और कांग्रेस के नेता ( ETV Bharat )

रांची: कांग्रेस के नेतृत्व में आज INDIA ब्लॉक के नेताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मार्च पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान आरएसएस और भाजपा के गुंडों ने सड़क पर नंगा नाच किया. दिल्ली पुलिस मौन रही, आंदोलन में शामिल होने आयी बच्चियों की निर्ममता से पिटाई हुई वह शर्मनाक है. भ्रष्टाचारी मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए दिल्ली में 45000 अर्धसैनिक बलों को उतार दिया गया वह शर्मनाक है.

झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के बयान (ETV Bharat) झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि देश की सबसे विश्वसनीय संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और विश्वनीयता सवालों के घेरे में है. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश से मिलना चाहते थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. झामुमो को उम्मीद है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाएगा. लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मार्च- झारखंड कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो मोर्चा खोला गया है, जो आवाज उठाई है वह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. कांग्रेस आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है कि इन चोरों से निपटना है, हमें इस देश से लोकतंत्र खत्म नहीं होने देना है. संविधान की हत्या नहीं होने देंगे.