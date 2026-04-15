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बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने को झामुमो-कांग्रेस ने बताया जदयू के अंत की शुरुआत, कहा- क्षेत्रीय दलों को निगल जाती है भाजपा

बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर झामुमो और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Bihar CM Samrat Chaudhary
मंत्री योगेंद्र प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 5:43 PM IST

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रांची: बिहार में मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार की विदाई और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाजपा की नीति ही अपने सहयोगी और क्षेत्रीय दलों को निगलने की रही है. बिहार में भी जदयू को निगलने की शुरुआत भाजपा कर चुकी है.

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह तो भाजपा की राजनीति का पैटर्न ही रहा है कि वह उभरते हुए क्षेत्रीय दल या सहयोगी दलों को निगल जाती है. अब जदयू के मुख्यमंत्री की जगह अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाया है. ऐसे में अब कब तक जदयू बिहार की राजनीति में अस्तित्व में बना रहेगा यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि झारखंड में भी भाजपा ने NDA के अपने अन्य सहयोगी दलों का क्या हाल बना रखा है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा है कि भाजपा को बाहर से आये नेता पर ही भरोसा होता है क्योंकि इनके पास नेताओं की कमी है. यह तो सच्चाई है कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक पदार्पण राजद से ही हुआ है. ठीक इसी तरह आज झारखंड की राजनीति में गुरुजी की पाठशाला में पढ़ाई किए कई राजनेता भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं.

वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान ने कहा कि वर्षों से भाजपा, बिहार में सत्ता पाने की मंशा पाल कर राजनीति कर रही थी. आज भाजपा ने नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसे में अब वहां जदयू का क्या भविष्य होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा. निरंजन पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने जदयू को बहुत संजो कर रखा था, अब जब वह मुख्यमंत्री नहीं हैं तो उन्हें नहीं लगता कि जदयू अब अस्तित्व में रह पाएगा.

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