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राजस्व घटने का ठीकरा केंद्र पर क्यों? बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री को आंकड़ों के साथ घेरा, झामुमो और कांग्रेस ने किया पलटवार

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )