ETV Bharat / state

आदित्य साहू के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर झामुमो और कांग्रेस का रिएक्शन, बोले- दिल्ली के इशारे पर बनाए गए हैं

आदित्य साहू को झारखंड का नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर झामुमो और कांग्रेस ने कहा कि वे 'पपेट' प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे.

new bjp state president Aditya Sahu
बीजेपी के नये प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड बीजेपी के नये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू की ताजपोशी पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आदित्य साहू को बेहद अनुभवहीन और अलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया प्रदेश अध्यक्ष बताया. कहा कि ओबीसी का आरक्षण 27% से घटाकर 14 % करने वाली बीजेपी ने ओबीसी के कमजोर नेता को इसलिए बागडोर सौंपी है ताकि वह एक बेहतर रबर स्टाम्प प्रदेश अध्यक्ष साबित हो. मनोज पांडेय ने दावा किया कि आदित्य साहू 'पपेट' अध्यक्ष साबित होंगे.

बीजेपी के दो व्यक्तियों के भय ने आदित्य साहू को बनाया प्रदेश अध्यक्ष: झामुमो

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी में कई अनुभवी नेताओं की कतार है, सबकी महत्वकांक्षा भी होगी लेकिन सबको नजरअंदाज कर आदित्य साहू को प्रदेश की कमान इसलिए सौंपी गई है कि दो व्यक्तियों के डर से कोई कुछ बोल नहीं सकता. मनोज पांडेय ने कहा कि बीजेपी, सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक पार्टी है और यहां सिर्फ वही चल सकता है जो दो व्यक्ति चाहते हैं. इन्हें ओबीसी समाज की भलाई से कोई लेना देना नहीं है.

आदित्य साहू को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर झामुमो और कांग्रेस का बयान (Etv bharat)

आदित्य साहू को शुभकामनाएं लेकिन उनके अध्यक्ष बनने का बीजेपी को कोई लाभ नहीं: कांग्रेस प्रवक्ता

दूसरी ओर आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर कांग्रेस की ओर से डॉ. एम तौसीफ ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, एक ओबीसी नेता को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है लेकिन इसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है. डॉ. एम तौसीफ ने बताया कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है. इस पार्टी में अभी भी वही हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा होती है लेकिन आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां की जनता खासकर एससी, एसटी और ओबीसी ने बीजेपी को नकार दिया है. डॉ. एम तौसीफ ने बताया कि आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में गुटबाजी और तेज होगी.

ये भी पढ़ें- राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के हाथों में झारखंड भाजपा की कमान, 21 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के नाम की भी घोषणा

आदित्य साहू होंगे झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष, औपचारिक घोषणा बाकी

झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज, कहा-यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार हुए रविन्द्र राय

TAGGED:

JMM AND CONGRESS GIVEN STATEMENT
JMM STATEMENT ON ADITYA SAHU
आदित्य साहू पर झामुमो का बयान
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू
BJP STATE PRESIDENT OF JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.