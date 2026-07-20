संसद मार्च के लिए निकले छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस और झामुमो, केंद्र सरकार को बताया 'तानाशाह'
झामुमो और कांग्रेस ने छात्र-छात्राओं पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है.
Published : July 20, 2026 at 4:20 PM IST
रांची: NEET पेपर लीक और उसके बाद बड़ी संख्या में NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी संख्या में छात्रों ने संसद मार्च किया, जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.
पुलिस की कार्रवाई की आलोचना
झामुमो और कांग्रेस ने छात्र-छात्राओं पर हुए 'बर्बर' बल प्रयोग की तीखी आलोचना की है. दोनों दलों ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. झामुमो ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और संसद मार्च की तुलना संपूर्ण क्रांति के समय से करते हुए कहा कि युवाओं-छात्र, छात्राओं की जायज मांग को मानने की जगह, जिस तरह की 'बर्बरता' दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, उससे साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार कितनी 'निरंकुश' हो चुकी है?
तय नहीं हो पा रही है शिक्षा मंत्री की जवाबदेही!
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि 22 मेधावी NEET छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या कर लेने के बावजूद एक शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तक तय नहीं हो पा रही है, जो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह 'निरंकुश' हो चुकी है.
छात्रों के हक की आवाज मजबूती से उठाएगा झामुमो: मनोज पांडेय
जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनकी पार्टी, झामुमो इंडिया ब्लॉक का मजबूत साझेदार है. ऐसे में छात्र-छात्राओं और युवा पीढ़ी के मामले को बहुत मजबूती से मानसून सत्र के दौरान उठाएंगे. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सामने उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य का मसला अहम है और झामुमो युवा पीढ़ी का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता.
महंगा पड़ेगा छात्रों का आक्रोश: झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आज जिस तरह से छात्र उद्वेलित हैं और केंद्र सरकार के प्रति उनकी नाराजगी है, उससे साफ है कि छात्रों का यह आक्रोश, केंद्र की मोदी सरकार को काफी महंगी पड़ने वाली है. छात्रों का यह आक्रोश मोदी सरकार की ताबूत में आखिरी 'कील' साबित हो सकती है.
निरंकुश केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेंगे: अभिलाष साहू
वहीं दिल्ली में संसद मार्च के लिए निकले छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि आज मोदी सरकार ने अपनी 'तानाशाही' और 'निरकुंश' चेहरा उजागर कर दिया है, अभी और खराब दिन आने वाले हैं लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं है, आने वाले दिनों में हम पूरी मजबूती से इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे.
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी, आइसा से जुड़े छात्र-छात्राओं के आंदोलन और सोनम वांगचुक के आह्वान पर संसद भवन मार्च के लिए बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, समाजसेवी और अन्य लोग जंतर मंतर से निकले थे लेकिन जगह-जगह पुलिस बैरिकेडिंग करके उन्हें संसद भवन जाने से रोकने के दौरान उन पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने बल प्रयोग किया.
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