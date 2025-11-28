हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा, झामुमो-कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां, बीजेपी बोली- केवल साल बदला है
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस ने हेमंत सरकार के एक साल होने पर उपलब्धियां गिनाई जबकि बीजेपी ने सरकार के कार्यों की जमकर आलोचना की.
Published : November 28, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 5:24 PM IST
रांची: झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के नेृतत्व वाली हेमंत सरकार को पूरा एक साल हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में चल रही महागठबंधन की सरकार के एक साल के कार्यकाल को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने बेमिसाल बताया है, जबकि बीजेपी ने कहा कि दोबारा सत्ता में आने के बाद हेमंत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसे रेखांकित किया जाए.
हेमंत सरकार का बेमिसाल एक साल: झामुमो
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडेय ने हेमंत सरकार के एक साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि एक साल में हेमंत सरकार का कार्यकाल सफलताओं से भरा और जनाकांक्षा के अनुरूप रहा है. झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि 2019 से 2024 तक राज्य में चली हेमंत सोरेन सरकार के 5 सालों के बेहतरीन कार्यकाल की जनता ने सराहना की और जनता ने फिर से पसंद किया. तभी जाकर जनादेश लेकर हम दोबारा सत्ता में लौटे हैं.
झामुमो प्रवक्ता ने आगे कहा कि झारखंड की माटी और आंदोलनकारी का बेटा दोबारा जनादेश लेकर जब सत्ता में लौटा तो वह राज्य की जनता की खुशहाली के लिए लगातार काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जनता के हितों के प्रति, सरकार का समर्पण और हेमंत सोरेन की प्रतिबद्धता ही है कि बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी की सौगात दी जा रही है. नई-नई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है.
हमारा बकाया केंद्र सरकार देती तो और तेज होती विकास की रफ्तार: केशव महतो कमलेश
राज्य सरकार 2.0 के एक वर्ष के कार्यकाल को सफलताओं से परिपूर्ण बताते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सभी सदस्यों को एक साल के बेहतरीन कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान, जो वादे हमने जनता से किये थे, वह आज पूरे हो रहे हैं. जनादेश लेकर सरकार बनते ही मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 हो गई और आज भी प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिल रहा है.
आप सभी को मेरी ओर से जोहार...जोहार...— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 28, 2025
आज अबुआ सरकार का प्रथम वर्ष पूरा हो रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि झारखण्ड ने अपने निर्माण के 25 वर्ष भी पूरा कर लिया है।
इस ऐतिहासिक अवसर पर झारखण्ड के हमारे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात प्रदान की जा रही है। आज शिक्षा विभाग,… pic.twitter.com/h7iNCf55jU
इसके साथ ही राज्य सरकार ने हर व्यक्ति को 200 यूनिट तक की बिजली का बिल माफ किया है. स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार बहाली की जा रही है. करीब 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं. केशव महतो कमलेश ने केंद्र की एनडीए सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि बीजेपी के नेतृत्व में चल रही मोदी सरकार ने हमारा बकाया एक लाख 40 हजार करोड़ रुपया दे दिया होता तो विकास की रफ्तार और तेज होती.
हेमंत सोरेन जी, संविदा कर्मियों को समय पर भुगतान का वादा कहाँ अटक गया? सरकारी खजाना खाली होने की स्थिति कैसे बनी?— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) November 28, 2025
राज्य की उम्मीदें अधर में क्यों हैं? जनता पारदर्शी जवाब चाहती है, आख़िर तस्वीर कब साफ़ होगी?”#Jharkhand #Hemantsoren #JMM #Congress #Ranchi pic.twitter.com/BH0klBmpEq
झारखंड में चल रही है विज्ञापन की सरकार: बीजेपी
झारखंड में हेमंत सरकार के एक साल पूरा होने पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि केवल साल बदला है परिस्थितियां नहीं बदली. राज्य की जो स्थिति है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है. मीडिया और खबरों में बने रहने के लिए केवल पैसे की बर्बादी हो रही है. सरकार आज नियुक्ति पत्र बांटने का दिखावा कर रही है, जबकि इस सरकार में हजारों सृजित पद समाप्त कर दिए गए. बीजेपी नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि सरकार को नियुक्ति पत्र वितरण दिवस की जगह पद समाप्ति दिवस मनाना चाहिए.
ये भी पढ़ें- लोहरदगा में बोले अरुण सिंह, झामुमो और कांग्रेस के रिश्तों में आ चुकी है खटास!
जेएमएम ने किया दावा, घाटशिला में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पार्टी प्रत्याशी
बिहार चुनाव नतीजे के रूझानों से झारखंड भाजपा उत्साहित, झामुमो को दे दी ये सलाह