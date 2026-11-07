झामुमो-कांग्रेस ने दी भाजपा को नसीहत, कहा-निशा भगत की मौत पर न करें राजनीति
निशा भगत सुसाइड केस में भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाने पर झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा को नसीहत दी है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 7, 2026 at 3:58 PM IST
रांची:जनजातीय समुदाय के हित में लगातार आवाज उठाने वाली निशा भगत आत्महत्या मामले में जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को मौत जैसे संवेदनशील घटना पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है.
निशा भगत की मौत मामले में चल रही निष्पक्ष जांचः मनोज पांडेय
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि निशा भगत एक आदिवासी की और झारखंड की बेटी थी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध एक सामान्य बात है. निशा भगत निश्चित रूप से सरकार की या हमारे नेता की नीतियों का विरोध करती थीं. यह लोकतंत्र में सामान्य बात है, लेकिन उनकी मौत दुखद है.
मनोज पांडेय ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है और झारखंड पुलिस जल्द ही इसका खुलासा कर देगी कि आखिर एक जुझारू महिला किस वजह से डिप्रेशन में आ गई और इतना बड़ा कदम उठा लिया. उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे.
निशा भगत की मौत पर राजनीति कर रही है भाजपा-राकेश सिन्हा
झारखंड कांग्रेस ने भी निशा भगत सुसाइड मामले को एक दुखद हादसा बताया. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि कल ही भाजपा प्रवक्ता अभय सिंह के भाई का भी असामयिक निधन हुआ है, लेकिन उस परिवार को सांत्वना देने कोई भी भाजपा नेता वहां नहीं पहुंचा.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद समीर उरांव पीसी कर निशा भगत सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उससे साफ है कि ये लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि यहां महागठबंधन की सरकार चल रही है. यहां उत्तराखंड जैसा भाजपा का शासन नहीं है कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा. राकेश सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.
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