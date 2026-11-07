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झामुमो-कांग्रेस ने दी भाजपा को नसीहत, कहा-निशा भगत की मौत पर न करें राजनीति

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची:जनजातीय समुदाय के हित में लगातार आवाज उठाने वाली निशा भगत आत्महत्या मामले में जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को मौत जैसे संवेदनशील घटना पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है.

निशा भगत की मौत मामले में चल रही निष्पक्ष जांचः मनोज पांडेय