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गिरिडीह उपचुनाव: सुदिव्य कुमार की विरासत पर सत्ता-विपक्ष ने बिछाई बिसात, श्वेता शर्मा हो सकती हैं जेएमएम प्रत्याशी

रांची: गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जरूर तेज हो गई है. मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर 6 मार्च 2027 से पहले चुनाव होना जरूरी है. ऐसे में सत्तापक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने होंगे.

पिछले चुनाव का बदला लेने के लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है. प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है. पार्टी प्रवक्ता संदीप वर्मा कहते हैं कि उपचुनाव को लेकर पार्टी गंभीर है. प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मंथन चल रहा है. स्थानीय स्तर पर भी तैयारी हो रही है. समय आने पर प्रत्याशी की घोषणा होगी और हम चुनाव जीतकर दिखाएंगे.

बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं का बयान (ETV Bharat)

जेएमएम की तैयारी शुरू, श्वेता शर्मा हो सकती हैं प्रत्याशी

महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही प्रत्याशी होगा. गिरिडीह उपचुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर जेएमएम ने तैयारी शुरू कर दी है. बीते दिनों विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह दौरे पर थीं और कार्यकर्ताओं से इस संबंध में बातचीत की थी. यह सीट काफी हाई-प्रोफाइल मानी जा रही है, जहां से जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार लगातार दो बार जीतते आए थे. ऐसे में जेएमएम एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है. संभावना जताई जा रही है कि दिवंगत विधायक और मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा को इस उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बनाया जाए. जेएमएम को इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और राजद का समर्थन मिलेगा.

महागठबंधन का दावा- जनता हमारे साथ

भाजपा के दावे को खारिज करते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गिरिडीह उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति कहते हैं कि गिरिडीह की जनता दिवंगत मंत्री और क्षेत्र के विधायक सुदिव्य कुमार को कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा भले ही जीत का दावा कर ले, मगर झारखंड में उनका कुछ भी नहीं चलने वाला. पिछले चुनाव की तरह इस बार भी गिरिडीह की जनता इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की जीत होगी. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत बचाने का प्रयास करे, जीत का दावा न करे. राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया है और जनता के बीच छवि है, इसका लाभ हमें मिलेगा.

सुदिव्य कुमार के निधन से खाली हुई गिरिडीह सीट