ETV Bharat / state

धनबाद नगर निगम चुनाव में विकास कार्यों के श्रेय पर सियासी संग्राम, जेएमएम और भाजपा आमने-सामने

धनबाद: नगर निगम चुनाव में विकास कार्यों का मुद्दा अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है. जेएमएम समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को जनता के बीच गिना रहे हैं. वहीं भाजपा इन दावों को खारिज करते हुए कह रही है कि उस समय डबल इंजन की सरकार थी और विकास भाजपा की देन है. धनबाद नगर निगम चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास कार्यों का श्रेय लेना बन गया है.

जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल पिछली बार मेयर चुने जाने के बाद शहर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं. 8-लेन सड़क निर्माण, पार्कों का विकास, शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को उनकी उपलब्धि के रूप में गिनाया जा रहा है. पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा का भी समर्थन मिला था, जिसे उनकी जीत का एक बड़ा कारण माना जाता है. लेकिन अब जब वे जेएमएम समर्थित प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, तो वही विकास कार्य राजनीतिक बहस का विषय बन गए हैं.

जानकारी देते जेएमएम और बीजेपी के नेता (ईटीवी भारत)

तत्कालीन मेयर के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है: मंत्री हफीजुल हसन

जेएमएम की ओर से पार्टी के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और मंत्री हफीजुल हसन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हैं. मथुरा महतो का कहना है कि चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम हुए, इसलिए जनता उन पर भरोसा कर रही है. वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी दावा किया कि चंद्रशेखर अग्रवाल के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और जनता दोबारा उन्हें ही मौका देगी.