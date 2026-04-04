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हजारीबाग में नाबालिग की बलि मामला: झामुमो और आप ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग, भाजपा से किए सवाल

रांची, देवघर, चतरा: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक किशोरी की बलि पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. राजनीतिक पार्टियां इस घटना को समाज पर कलंक बता रही हैं. वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है.

आम आदमी पार्टी ने इस घटना की निंदा करने के लिए रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य अंधविश्वास और नरबलि जैसी बुरी प्रथाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए. आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी (विधि प्रकोष्ठ) अमित कुमार ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बड़ी नाकामी को दिखाती है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर समाज में अंधविश्वास और नरबलि जैसी घटनाएं अभी भी आम हैं, तो यह साफ तौर पर हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर कमियों को दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में पहले से ही जादू-टोना निवारण अधिनियम लागू है, लेकिन इस कानून में नरबलि जैसे जघन्य अपराधों के लिए साफ और सख्त सजा का प्रावधान नहीं है, यही वजह है कि यह नरबलि जैसे अपराधों को रोकने में नाकाम हो रहा है. उन्होंने एक नए, मजबूत और बड़े कानून की मांग की, जिसमें कड़ी सजा के साथ जागरूकता का भी प्रावधान हो.

देवघर में झामुमो ने भाजपा पर साधा निशाना

इस बीच, देवघर में झामुमो ने इस घटना को लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद और निंदनीय है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भाजपा इस मामले पर लगातार सफाई दे रही है.

उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि आरोपी भीम कुमार राम से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. संजय शर्मा ने पूछा कि अगर आरोपी का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है, तो पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं?

झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले में सच छिपाने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जनता देख रही है और सच ज्यादा दिन नहीं छिप सकता।.