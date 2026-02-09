रांची मेयर चुनाव: झामुमो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दी चुनाव से हटने की सलाह, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील
रांची मेयर चुनाव से झामुमो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को चुनाव से हटने का आग्रह किया. जिस पर कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया.
रांची: झारखंड में चल रहे शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के तहत रांची में मेयर का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है. हालांकि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन रांची नगर निगम के मेयर का चुनाव राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला बन गया है.
तीनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. बीजेपी ने मेयर पद के लिए रोशनी खलखो को समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मेयर रमा खलखो को मैदान में उतारा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुजीत आनंद विजय कुजूर को अपना समर्थन देकर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है.
इस स्थिति में, झामुमो ने एक नई राजनीति शुरू करते हुए कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार रमा खलखो से चुनाव से हटने और झामुमो समर्थित उम्मीदवार सुजीत आनंद विजय कुजूर का समर्थन करने का आग्रह किया है.
झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि रमा खलखो पहले ही रांची की मेयर रह चुकी हैं और फिर से चुनाव लड़ रही हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि अब समय आ गया है कि वह गठबंधन के सिद्धांतों का पालन करें और झामुमो समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव से हट जाएं.
कांग्रेस की ओर झामुमो के इस आग्रह को समय बीत जाने के बाद का राजनीतिक बयान बताया. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि वे चाहते थे कि झामुमो और कांग्रेस रांची मेयर सीट पर मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन झामुमो ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया. जगदीश साहू ने आगे कहा कि अब ऐसे कदम उठाने का समय निकल गया है और मेयर पद का फैसला अब चुनाव मैदान में ही होगा.
