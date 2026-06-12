SIR को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं को कर रहा है ट्रेंड, भाजपा पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप
झारखंड मुक्ति मोर्चा SIR प्रक्रिया को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. पार्टी ने जामताड़ा और पाकुड़ में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया.
Published : June 12, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 3:39 PM IST
जामताड़ा/ पाकुड़: झारखंड में एसआईआर को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय हो गया है और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहा है, ताकि वोटर लिस्ट से कोई मतदाता का नाम कट न जाए. वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर झमुमो ने भाजपा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया चल रही है. इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर से इसे सफल बनाने और अपने वोटर का नाम वोटर लिस्ट से छूट न जाए इसे लेकर पूरे तैयारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में झामुमो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में लगा हुआ है.
SIR को लेकर झामुमो सक्रिय
जामताड़ा में झामुमो के पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण देने का काम किया, ताकि वोटर लिस्ट में उनके मतदाता का नाम जुड़ा रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर के नेता ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से पार्टी के नेता विनोद पांडे शामिल हुए.
विनोद पांडे ने भाजपा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया
पार्टी नेता विनोद पांडे ने बताया कि SIR को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें यह बताया जा रहा है कि बीएलओ के साथ कैसे समन्वय बनाकर मतदाता सूची तैयार करना है और किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उसकी जानकारी दी गई.
उन्होंने लगे हाथ राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए भाजपा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया. उन्होंने राज्य में होने वाले दो राज्यसभा की सीटों के चुनाव पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए पूछा है कि भाजपा ने किस आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में समर्थन देने का काम किया है.
पाकुड़ में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यशाला आयोजित कर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया. आयोजित प्रशिक्षण में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, सांसद विजय हांसदा, विधायक हेमलाल मुर्मू के अलावा जिला एवं प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब है सरकारी योजनाओं से वंचित रहना
प्रशिक्षण शिविर में मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंट से लेकर पंचायत कमेटी की अहमियत बताते हुए एसआईआर प्रक्रिया पूरी कराने में अपने दायित्वों को निभाने की कार्यकर्ताओं से अपील की.
प्रशिक्षण शिविर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान वास्तविक मतदाताओं का नाम जोड़ने, गलत लोगो का नाम सूची से हटाने को लेकर किये जाने वाले कार्यों को भी बताया. विनोद पांडेय ने कहा कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट से एसआईआर के दौरान नाम कटेगा उन्हें सरकार की योजनाओं के लाभ से ना केवल वंचित रहना पड़ेगा बल्कि राशन कार्ड से भी उनका नाम कटेगा.
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