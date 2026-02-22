जेएमएम का बाबूलाल मरांडी पर गिरिडीह में पैसे बांटने का आरोप, कहा- शहरी वोटरों ने तोड़ा बीजेपी का भ्रम
जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी पर गिरिडीह में पैसे बांटने का आरोप लगाया है.
Published : February 22, 2026 at 8:38 PM IST
रांची: झारखंड के 48 शहरी निकाय में वार्ड पार्षद, मेयर, अध्यक्ष के चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है. मतदान से ठीक पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है.
प्रेस वार्ता में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी न सिर्फ गिरिडीह में बने रहे, बल्कि चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से रात आठ बजे एक होटल में चिकन मटन की पार्टी दी. जिसमें दो सौ से अधिक लोग शामिल थे. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इतना ही नहीं उससे पहले पैसे भी बांटे गए.
निकाय चुनाव दलगत चुनाव नहीं के बावजूत बीजेपी में बेचैनी: सुप्रियो भट्टाचार्य
जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में शहरी नगर निकाय चुनाव दलगत चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाने के बावजूद भाजपा के नेताओं में बेचैनी है. उन्होंने कहा कि राज्य के शहरी इलाकों में बीजेपी नेताओं के मजबूत होने के भ्रम को राज्य की शहरी जनता ने चुनाव से पहले ही तोड़ दिया है. इससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है.
बीजेपी के रिजेक्शन का चुनाव साबित होगा: सुप्रियो भट्टाचार्य
सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल किया कि जब बाबूलाल मरांडी गिरिडीह नगर निगम के मतदाता नहीं हैं, फिर भी अपने समर्थक के साथ निगम क्षेत्र में क्या कर रहे थे. उन्हें तो विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए रांची में होना चाहिए था. सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की बुनियाद को कमजोर किया और राज्य को रसातल में पहुंचाया. उन्होंने यह भी कहा कि बाबूलाल की राजनीतिक मानसिकता आदिवासी, मूलवासी, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी रही है.
आधे से ज्यादा नगर निकाय में होगा कब्जा: सुप्रियो
पीसी के दौरान जेएमएम ने रांची समेत सभी नगर निकाय क्षेत्रों के मतदाताओं से शत-प्रतिशत मतदान की अपील की है. वहीं एक सवाल के जवाब में झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि इस बार पचास फीसदी से अधिक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की मेयर और अध्यक्ष पद पर झामुमो का कब्जा होगा. इस दौरान उन्होंने अपने रांची नगर निगम के लिए झामुमो समर्थित प्रत्याशी का नाम लेकर उनके चुनाव चिह्न का भी जिक्र किया.
साइलेंट टाइम में सुप्रियो ने किया अचार संहिता का उल्लंघन: भाजपा
इधर सुप्रियो भट्टाचार्या द्वारा रविवार को पार्टी कार्यालय में की गई पीसी और उसमें भी अपने समर्थित प्रत्याशी का नाम और उनका चुनाव चिह्न का जिक्र करने को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया. बीजेपी ने जेएमएम की इस पीसी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से सुप्रियो भट्टाचार्य पर कार्रवाई की मांग की है. पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा है.
