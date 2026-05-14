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झामुमो का केंद्र सरकार पर आरोप, चुनावी लाभ हानि देखकर तय होती है पेट्रोल-डीजल की कीमत!

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने केंद्र सरकार पर देश की जनता को आर्थिक संकट, महंगाई और योजनाबद्ध तरीके से अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर दिया गया बयान वास्तविकता से दूर और जनता को भ्रमित करने वाला है.

चुनावी लाभ-हानि देखकर तय किए जाते हैं तेल के दाम

दरअसल उन्होंने कहा कि असली समस्या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत नहीं बल्कि बीजेपी की “चुनावी तेल नीति” है. केंद्र सरकार ने खुद यह साबित किया कि पेट्रोल-डीजल के दाम आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि चुनावी लाभ, हानि देखकर तय किए जाते हैं. साल 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची थी, तब पांच राज्यों के चुनाव के दौरान 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए. वही बाद में जब कच्चे तेल की कीमत घटकर 75–80 डॉलर तक आ गई तब जनता को वैसी कोई राहत नहीं दी गई.

तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया

झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले अचानक 2 प्रति लीटर की कटौती यह साबित करती है कि बीजेपी सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमत, बाजार नहीं बल्कि चुनाव तय करता है. झामुमो नेता ने सवालिया लहजे में पूछा कि जब इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 81,000 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, तब “अंडर-रिकवरी” का रोना क्यों रोया जा रहा है?

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया!

उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स के माध्यम से लगभग 38.89 लाख करोड़ की वसूली कर चुकी है. इसका पूरा बोझ देश के आम नागरिकों ने उठाया है. बीजेपी सरकार ने 10 सालों तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों को आर्थिक नीति नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है.

देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता

विनोद कुमार पांडेय ने आगे कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का सबसे बड़ा संकेत सोने की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि है. पिछले एक साल में सोने के दाम कई गुना बढ़े है लेकिन आम लोगों की आय, वेतन या बैंक जमा में वैसी वृद्धि नहीं हुई है, उल्टे भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता चला गया. यही कारण है कि पूरी दुनिया में सोने को “सेफ एसेट” माना जाता है क्योंकि जब लोगों का अपनी करेंसी और अर्थव्यवस्था पर भरोसा घटता है तो वे सोने की ओर रुख करते हैं.