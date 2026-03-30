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गिरिडीह में झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह, कार्यकर्ताओं के साथ उमड़ी समर्थकों की भीड़

गिरिडीह में जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है.

JMM 53rd Foundation Day Celebration in Giridih
गिरिडीह जेएमएम का 53 वां स्थापना दिवस समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 5:59 PM IST

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गिरिडीहः झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह में 53वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है. यहां 13 प्रखंड के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है. दूर-दूर से कार्यकर्ता व समर्थक गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंचे हैं.

यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावा झामुमो के विभिन्न विंग के कार्यकर्ता भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं. नगाड़ा बजाते हुए और शिबू सोरेन जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पहुंच रहे कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में हैं.

गिरिडीह जेएमएम का 53 वां स्थापना दिवस समारोह (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि झारखंड को वृहद किया जाए यानी जिस क्षेत्र को छोड़ा गया है उसे क्षेत्र को भी झारखंड में जोड़ा जाए. बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 53वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है. वैसे इस समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को होता है लेकिन इस बार होली रहने के कारण यह आयोजन 30 मार्च को हो रहा है.

इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद रहेंगी. इनके अलावा राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, टुंडी विधायक मथुरा महतो, मधुपुर के विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी यहां मौजूद रहेंगे. झंडा मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है.

यहां पहले उन लोगों की चित्र पर फूल-माला अर्पित किया जाएगा जो लोग झारखंड राज्य गठन के आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे. गिरिडीह झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा भी काफी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों को झंडा मैदान लाया गया है. जेकोमयू नेता हरगौरी साहूज तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी, देवचरण दास, चुड़का हांसदा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पैदल ही झंडा मैदान पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वृहत झारखंड की मांग की है. साथी साथ असम चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है.

कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर प्रदर्शन करेगी. कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व में झारखंड लगातार तरक्की की राह पर चल रहा है. विकास के कई कार्य हो रहे हैं. कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड को पूरी तरह से विकसित करने में सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही सक्षम है.

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