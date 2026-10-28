जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 24 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं, दिसंबर में भी ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं
विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है.
Published : October 28, 2026 at 10:16 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मौजूदा हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाओं का समय 24 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. एमडी महताब आलम रिजवी के आदेश के मुताबिक, विषम सेमेस्टर की पढ़ाई 24 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में होगी. वहीं, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट से जुड़ी परीक्षाएं 25 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन कराई जाएंगी. इसके अलावा, थ्योरी की एंड सेमेस्टर परीक्षाएं 1 से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में होंगी.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है. आदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियां परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों के अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
24 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई
जामिया प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं अब 24 नवंबर 2026 तक जारी रहेंगी. विषम सेमेस्टर की पढ़ाई भी इसी समय में ऑनलाइन माध्यम से होगी. इससे पहले विश्वविद्यालय ने 24 और 26 अक्टूबर को जारी नोटिस और कार्यालय आदेशों के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की थी. अब प्रशासन ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.
दिसंबर में भी ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं
आदेश के अनुसार, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वाइवा और माइनर प्रोजेक्ट वाइवा से जुड़ी एंड सेमेस्टर परीक्षाएं 25 से 30 नवंबर के बीच ऑनलाइन कराई जाएंगी. वहीं, थ्योरी विषयों की एंड सेमेस्टर परीक्षाएं 1 दिसंबर से 24 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन मोड में होंगी. इस फैसले के बाद छात्रों को दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षाएं देनी होंगी.
25 दिसंबर से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश
विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शीतकालीन अवकाश की तारीखों का भी ऐलान किया है. इसके तहत 25 दिसंबर 2026 से 12 जनवरी 2027 तक विंटर वेकेशन रहेगा. इसके बाद सम सेमेस्टर की कक्षाएं 13 जनवरी 2027 से शुरू होंगी.
परिसर के मौजूदा हालात के बीच फैसला
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश में कहा है कि डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ 28 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे एफटीके-सीआईटी में बैठक हुई. इसमें परिसर की स्थिति पर चर्चा की गई. प्रशासन के मुताबिक, बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मौजूदा हालात शैक्षणिक माहौल के अनुकूल नहीं हैं. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाओं की व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया गया.
विभागों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी डीन, विभागाध्यक्षों और केंद्रों के निदेशकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है. साथ ही, छात्रों की उपस्थिति और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड नियमित रूप से बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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