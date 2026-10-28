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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 24 नवंबर तक ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं, दिसंबर में भी ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मौजूदा हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाओं का समय 24 नवंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. एमडी महताब आलम रिजवी के आदेश के मुताबिक, विषम सेमेस्टर की पढ़ाई 24 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में होगी. वहीं, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट से जुड़ी परीक्षाएं 25 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन कराई जाएंगी. इसके अलावा, थ्योरी की एंड सेमेस्टर परीक्षाएं 1 से 24 दिसंबर तक ऑनलाइन मोड में होंगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है. आदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियां परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों के अनुकूल नहीं हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.