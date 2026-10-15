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भोपाल सेंट्रल जेल से अचानक AIIMS लाया गया खतरनाक आतंकी, पुलिस की निगरानी में इलाज

भोपाल सेंट्रल जेल में बीमार हुआ JMB मेंबर तलहा तालुकदार ( ETV Bharat )

भोपाल: सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से कथित रूप से जुड़े आरोपी तलहा तालुकदार की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है. शरीर में खून की कमी पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स रेफर किया. फिलहाल उसका इलाज पुलिस की निगरानी में चल रहा है.

भोपाल सेंट्रल जेल में बंद JMB के आतंकी तलहा तालुकदार की मंगलवार को जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गयी. तबीयत खराब होने के बाद उसे पहले लालघाटी स्थित सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र लाया गया. वहां जांच में उसके शरीर में खून की कमी निकली. जिसके बाद बुधवार शाम को उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया. जैसे ही आतंकी के एम्स लाये जाने की खबर पुलिस को मिली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिये.