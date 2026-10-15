भोपाल सेंट्रल जेल से अचानक AIIMS लाया गया खतरनाक आतंकी, पुलिस की निगरानी में इलाज
भोपाल सेंट्रल जेल में बंद JMB के सदस्य तलहा तालुकदार की तबीयत बिगड़ी, खून की कमी के चलते AIIMS में भर्ती. रिपोर्ट- आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:12 PM IST
भोपाल: सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से कथित रूप से जुड़े आरोपी तलहा तालुकदार की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है. शरीर में खून की कमी पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स रेफर किया. फिलहाल उसका इलाज पुलिस की निगरानी में चल रहा है.
भोपाल सेंट्रल जेल में बंद JMB के आतंकी तलहा तालुकदार की मंगलवार को जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गयी. तबीयत खराब होने के बाद उसे पहले लालघाटी स्थित सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र लाया गया. वहां जांच में उसके शरीर में खून की कमी निकली. जिसके बाद बुधवार शाम को उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया. जैसे ही आतंकी के एम्स लाये जाने की खबर पुलिस को मिली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिये.
सुरक्षा के लिए जिला पुलिस और विशेष बल तैनात
आरोपी की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल में पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है. एडिशनल डीसीपी ऑफिसर-2 अनिल शर्मा ने बताया कि, ''तलहा तालुकदार को भोपाल सेंट्रल जेल से इलाज के लिए एम्स लाया गया है. उसकी सुरक्षा में जिला पुलिस बल के साथ विशेष बल भी तैनात किया गया है. पुलिस हर स्थिति पर नजर रखे हुए है.''
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देवबंद से गिरफ्तार हुआ था तलहा तालुकदार
तलहा तालुकदार फारूक मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी बताया जाता है. सुरक्षा एजेंसियों ने उसे उत्तर प्रदेश के देवबंद से गिरफ्तार किया था. आरोप है कि वह दारुल उलूम के छात्र के रूप में वहां रहकर फर्जी पहचान पत्र बनाने और आतंकी नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था. मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की है. एजेंसी ने भोपाल की विशेष अदालत में तलहा तालुकदार और JMB से कथित रूप से जुड़े अन्य आरोपियों हामिदुल्ला और शहादत हुसैन के खिलाफ चार्जशीट और पूरक चालान पेश किया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह मामला भारत विरोधी आतंकी साजिश और JMB मॉड्यूल से जुड़ा है.