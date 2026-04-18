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JLTRC इंटर काॅलेज में बालिकाओं को नहीं मिल रहा प्रवेश; DIOS ने जारी किया नोटिस, कहा- 'एडमिशन ना लेने पर होगा एक्शन'

झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर काॅलेज ( Photo credit: ETV Bharat )