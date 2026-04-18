ETV Bharat / state

JLTRC इंटर काॅलेज में बालिकाओं को नहीं मिल रहा प्रवेश; DIOS ने जारी किया नोटिस, कहा- 'एडमिशन ना लेने पर होगा एक्शन'

जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन को एक नोटिस भेजा जा रहा है.

झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर काॅलेज
झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर काॅलेज (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती : कलवारी क्षेत्र के झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी (JLTRC) इंटर काॅलेज में बालिकाओं को प्रवेश न दिये जाने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में डीआईओएस ने शनिवार को विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी किया है.

झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर काॅलेज (Video credit: ETV Bharat)

'शौचालय उपहार में देने का लिया निर्णय' : अभिभावक जसवंत कुमार ने बताया कि मैनेजर साहब ने बताया कि स्कूल में बालिकाओं के लिये टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, इसलिये एडमिशन नहीं ले रहे हैं. हमारी बेटी का एडमिशन हो सके इसके लिये उन्होंने स्कूल को एक शौचालय उपहार में देने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि पहले वर्ष 2006-07 के आसपास इस स्कूल में लड़कियां पढ़ती थीं, लेकिन अब दाखिला नहीं लिया जा रहा है.

'स्कूल में सुविधाओं का अभाव' : प्रधानाचार्य आज्ञाराम चौधरी ने बताया कि इस विषय में प्रबंध समिति का जो निर्णय है उससे संबंधित नोटिस बोर्ड में चस्पा करा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्कूल में सुविधाओं का अभाव है, चहारदीवारी, छात्राओं के लिए कॉमन रूम और पर्याप्त शौचालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है.

उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति ने इन असुविधाओं को देखते हुए निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विद्यालय के पास वर्तमान में जो मान्यता संबंधी प्रपत्र हैं, उनमें मुख्य रूप से बालक वर्ग का उल्लेख है, न कि को-एजुकेशन या केवल बालिका वर्ग का.

'झिनकू लाल इंटर कॉलेज को-एजुकेशन संस्थान' : जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि बस्ती जिले के कलवारी स्थित झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज एक को-एजुकेशन संस्थान है. लेकिन हाल ही में उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि इस स्कूल में बच्चियों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेकर विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंधन को एक नोटिस भेजा जा रहा है. स्कूल प्रशासन से यह पूछा जाएगा कि बच्चियों के प्रवेश न लेने के पीछे क्या कारण है? उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय भविष्य में भी बच्चियों का एडमिशन लेने से इनकार करता है, तो विभाग उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करेगा.

यह भी पढ़ें : गरीब बच्चों को शिक्षित करने में अमीनाबाद इंटर कॉलेज का विशेष प्लान, जानिए क्यों हो रहा नाम

TAGGED:

JLTRC इंटर काॅलेज
ADMISSION GIRLS IN JLTRC
UP NEWS
BASTI NEWS
BASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.