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जेएलएन अस्पताल: 62 नर्सिंग ग्रेड द्वितीय की भर्ती निरस्त, अधीक्षक बोले, 'नियमानुसार नहीं थी मूल्यांकन सूची'

भर्ती से संबंधित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं.

JLN Hospital
जेएलएन अस्पताल (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 3:08 PM IST

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अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में ग्रेड द्वितीय नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किए जाने के मामले में पैसों की लेनदेन की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद भर्ती पर सवाल उठे हैं. रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद आनन–फानन में अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने भर्ती को निरस्त कर दिया है.

वायरल ऑडियो में प्लेसेंट एजेंसी का कर्मचारी 70 हजार में एक अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दिलाने की बात कर रहा है. हालांकि अस्पताल अधीक्षक की ओर से जारी आदेशों में भर्ती को निरस्त करने का कारण भर्ती मूल्यांकन सूची के अनुसार ना होना बताया गया है. मंगलवार को भर्ती में गड़बड़ी को लेकर अभ्यार्थियों ने कलेक्टर लोकबंधु को शिकायत भी दी थी.

Copy of the order cancelling the recruitment
भर्ती निरस्त के आदेश की कॉपी (ETV Bharat Ajmer)

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अभ्यर्थियों ने लगाए आरोप: अजमेर जेएलएन अस्पताल में 227 नर्सिंग ऑफिसर्स लगे हुए थे. 62 नर्सिंग ऑफिसर्स का चयन होना था. अस्पताल प्रशासन ने दो प्लेसमेंट एजेंसियों को नर्सिंग ऑफिसर्स लगाने के लिए आदेशित किया था. नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉइनिंग के दौरान ही कुछ अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मामले की शिकायत दी. अभ्यर्थी रेखराज चौधरी का आरोप था कि पैसे देकर जॉइनिंग की जा रही है. उनका यह भी आरोप था कि 3 साल के कार्यकाल को पूर्ण करने वाले नर्सिंग ऑफिसर्स को भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है. तीन वर्ष पूर्ण होने पर 30 फीसदी भर्ती का लाभ अन्य पात्र अभ्यर्थियों को भी मिलना चाहिए. भर्ती से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने चहेतों को उपकृत करने और वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को ही भर्ती का लाभ दिए जाने का भी आरोप लगाया था.

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भर्ती नियमानुसार नहीं थी: अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे ने बताया कि भर्ती उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार नहीं थी और ना ही मूल्यांकन सूची मेरिट के अनुसार थी. मनमर्जी नहीं चलेगी. भर्ती नियमानुसार नहीं थी, इसलिए निरस्त किया गया है. वायरल ऑडियो के जानकारी मिली है. मामले में भी पड़ताल कर रहे हैं.

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NURSING GRADE II BHARTI CANCELLED

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