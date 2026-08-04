रांची में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में जेएलकेएम का धनबाद में धरना, विधायक जयराम महतो ने की CBI जांच की मांग
जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धनबाद में धरना दिया.
Published : August 4, 2026 at 8:20 PM IST
धनबाद: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है. इस आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने धनबाद के मेमको मोड़ स्थित शहीद मनींद्र नाथ मंडल की प्रतिमा के पास एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. कार्यक्रम में डुमरी विधायक जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की.
छात्रों की लड़ाई में जेएलकेएम मजबूती से खड़ाः जयराम
इस मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और JLKM उनके साथ मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा कि यह धरना छात्रों के हौसले को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है. यदि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो पार्टी रांची पहुंचकर विधानसभा के समक्ष भी व्यापक आंदोलन करेगी.
सीबीआई से जांच कराने की मांग
विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाया कि परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य की एजेंसियों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी CBI से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके. उन्होंने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की भी मांग की.
राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी
धरना-प्रदर्शन के दौरान JLKM कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन का दायरा पूरे झारखंड में बढ़ाया जाएगा. पार्टी ने स्पष्ट किया कि युवाओं के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.
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