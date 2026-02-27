जेएलकेएम विधायक ने सदन में ग्रामीण विकास मंत्री को दी सावधान रहने की सलाह! जानें, क्या दी नसीहत
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने ग्रामीण विकास मंत्री को सलाह दी है.
Published : February 27, 2026 at 7:03 PM IST
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा हुई. इस चर्चा में भाग लेते हुए सदन के अंदर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को खास सलाह दे डाली.
विधायक जयराम महतो ने सदन में अपनी बात कहने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री को सलाह इस लिए देना पड़ा. क्योंकि इस राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, हरिनारायण सिंह और एनोस एक्का जेल जा चुके हैं. इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री को अपने बाबूओं से सावधान रहने की जरूरत है. जयराम महतो ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री बाबुओं से बचकर रहें क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं.
आवास में दरी बिछा कर रहे विधायक सुरेश पासवान
आज सदन की कार्यवाही के दौरान राजद विधायक दल के नेता, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान द्वारा विधायक आवास की साज सज्जा के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान करने की मांग का विरोध विधायक जयराम महतो ने किया. उन्होंने कहा कि विधायक को 02 लाख 30 हजार रुपया हर महीने वेतन में मिलता है, उन्हें चाहिए कि अपने पैसे से सोफे, गद्दा, पलंग लें. सैलरी के साथ साथ विधायकों की कमाई भी होती है, ऐसे में उन्हें इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए. विधायक जयराम महतो ने कहा कि बजट सत्र में माननीय को मिलने वाले गिफ्ट का प्रचलन भी गलत है और वह इसे स्वीकार नहीं करते हैं.
