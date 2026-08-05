जेपीएससी-जेएसएससी अनियमितता के खिलाफ जेएलकेएम ने समाहरणालय पर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन
JLKM ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और जिला-प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा.
Published : August 5, 2026 at 8:50 PM IST
पाकुड़: झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में बरती गई अनियमितता एवं पेपर लीक के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने समाहणालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया. धरना का नेतृत्व जेएलकेएम के मार्क बास्की ने की.
जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया
धरना पर बैठे कार्यकर्ता, जेएसएससी एवं जेपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार लाने, पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने की मांग कर रहे थे. धरना के बाद मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया.
युवा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैंः पूर्व जिलाध्यक्ष मार्क बास्की
धरना का नेतृत्व कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मार्क बास्की ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक होने के कारण हजारों युवाओं का भविष्य न केवल खराब हुआ, बल्कि झारखंड के युवा अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं.
सदस्यों की भूमिका की जांच जरूरीः मार्क बास्की
मार्क बास्की ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षा कराना जेपीएससी एवं जेएसएससी का दायित्व है और इस दायित्व को निभाने में यह संस्था नाकाम साबित हुई है. उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भूमिका और उनकी कार्य प्रणाली की जांच जरूरी है ताकि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं के परिणाम पारदर्शी और निष्पक्ष हो एवं युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल सके.
दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग
धरना के जरिये मोर्चा ने निजी एजेंसियों के बजाय आयोग की निगरानी और नियंत्रण में प्रतियोगी परीक्षाए आयोजित करने, जेएसएससी, जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले की सीबीआई से जांच कराने, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करने, 11 वीं 13 वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन मूल्यांकन करने, 14 वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने आदि मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया.
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