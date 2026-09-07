धनबाद में बरवाअड्डा थाना विवाद के बाद JLKM का बड़ा एक्शन, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता
धनबाद के बरवाअड्डा थाना परिसर विवाद के बाद JLKM ने दिलीप चौधरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है. रिपोर्ट नरेंद्र निषाद.
Published : September 7, 2026 at 5:12 PM IST
धनबाद: जिले के बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद के बाद अब JLKM ने अपने ही पार्टी नेता दिलीप चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है.
दिलीप चौधरी पर संगठनात्मक कार्रवाई
इस पूरे मामले की शुरुआत बरवाअड्डा थाने में हुए विवाद से हुई थी. इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो और थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच व्हाट्सऐप कॉल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था. ऑडियो को लेकर पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आपत्ति जताई थी. अब इसी घटनाक्रम के बीच पार्टी ने दिलीप चौधरी पर संगठनात्मक कार्रवाई की है.
पुलिस एसोसिएशन ने MLA जयराम महतो के खिलाफ खोला मोर्चा
वायरल ऑडियो सामने आने के बाद मामला सिर्फ थाना विवाद तक सीमित नहीं रहा. पुलिस एसोसिएशन ने भी विधायक जयराम महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. एसोसिएशन की ओर से बातचीत के तरीके और पुलिस पदाधिकारी को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई थी.
मामले में पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी
हालांकि, वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया था. एक तरफ पुलिस एसोसिएशन ने इसे लेकर नाराजगी जताई, तो दूसरी तरफ बरवाअड्डा थाना प्रकरण में शामिल लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी.
चौधरी पर बिना सूचना दिए विधायक को थाने में बुलाने का आरोप
पूरे घटनाक्रम के बीच अब JLKM ने दिलीप चौधरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान की ओर से जारी पत्र में कार्रवाई की वजह संगठनात्मक अनुशासनहीनता बताई गई है. पार्टी के पत्र के मुताबिक, बरवाअड्डा थाने से जुड़े मामले में दिलीप चौधरी ने बिना जिला इकाई को सूचना दिए पार्टी के विधायक को थाना बुलाने की पहल की. केंद्रीय नेतृत्व ने इसे पार्टी के संगठनात्मक नियमों के खिलाफ माना है.
नहीं किया गया निर्धारित प्रक्रिया का पालन
जबकि पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने बताया कि मामले में दिलीप चौधरी को फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. पार्टी का कहना है कि थाना स्तर के मामलों का निष्पादन जिला इकाई के माध्यम से किया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इसी आधार पर पार्टी ने दिलीप चौधरी की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है, साथ ही उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, बैठक या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया है.
दिलीप चौधरी पर कार्रवाई से कार्यकर्ताओं को साफ संदेश
इस तरह बरवाअड्डा थाना विवाद में अब तीन स्तर पर घटनाक्रम सामने आया है. थाना परिसर में हुआ विवाद, विधायक और थाना प्रभारी की कथित बातचीत का वायरल ऑडियो और उसके बाद पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी. अब JLKM की ओर से दिलीप चौधरी पर हुई कार्रवाई ने इस पूरे प्रकरण को संगठन के अंदर अनुशासन के मुद्दे से भी जोड़ दिया है.
JLKM नेता गणेश दास की गिरफ्तारी से जुड़ा है मामला
दरअसल, बरवाअड्डा थाना परिसर में 21 अगस्त को उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई थी, जब डुमरी विधायक जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए थे. मामला JLKM नेता गणेश दास की गिरफ्तारी से जुड़ा था, गिरफ्तारी को लेकर विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस से कहासुनी हो गई, जिसके बाद थाना परिसर में विवाद बढ़ गया और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई.
MLA और थाना प्रभारी के बीच कथित बातचीत का ऑडियो
घटना के बाद बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार की शिकायत पर विधायक जयराम महतो समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसी घटनाक्रम के बाद विधायक और थाना प्रभारी के बीच व्हाट्सऐप कॉल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ आपत्ति जताते हुए मोर्चा खोल दिया था.
बता दें कि बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था, जब मामले को लेकर पुलिस और JLKM नेताओं के बीच तनातनी की स्थिति बन गई थी. इसी घटनाक्रम के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच व्हाट्सऐप कॉल पर हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ.
ये भी पढ़ें- पुलिस सम्मान पर आर-पार की तैयारी: 8 सितंबर से काला बिल्ला, मांग नहीं मानने पर अवकाश पर जाएंगे वर्दी वाले
जयराम महतो के खिलाफ अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, स्पेशल ब्रांच ने भी की कार्रवाई की मांग, विधायक का आक्रामक रुख बरकरार
विधायक जयराम महतो को लेकर पुलिस आंदोलन शुरू, सीएम से की गई हस्तक्षेप की मांग