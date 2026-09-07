ETV Bharat / state

धनबाद में बरवाअड्डा थाना विवाद के बाद JLKM का बड़ा एक्शन, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

धनबाद: जिले के बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद के बाद अब JLKM ने अपने ही पार्टी नेता दिलीप चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है.

दिलीप चौधरी पर संगठनात्मक कार्रवाई

इस पूरे मामले की शुरुआत बरवाअड्डा थाने में हुए विवाद से हुई थी. इसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो और थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच व्हाट्सऐप कॉल पर हुई कथित बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था. ऑडियो को लेकर पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आपत्ति जताई थी. अब इसी घटनाक्रम के बीच पार्टी ने दिलीप चौधरी पर संगठनात्मक कार्रवाई की है.

पुलिस एसोसिएशन ने MLA जयराम महतो के खिलाफ खोला मोर्चा

वायरल ऑडियो सामने आने के बाद मामला सिर्फ थाना विवाद तक सीमित नहीं रहा. पुलिस एसोसिएशन ने भी विधायक जयराम महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. एसोसिएशन की ओर से बातचीत के तरीके और पुलिस पदाधिकारी को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई थी.

मामले में पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी

हालांकि, वायरल ऑडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया था. एक तरफ पुलिस एसोसिएशन ने इसे लेकर नाराजगी जताई, तो दूसरी तरफ बरवाअड्डा थाना प्रकरण में शामिल लोगों पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

चौधरी पर बिना सूचना दिए विधायक को थाने में बुलाने का आरोप

पूरे घटनाक्रम के बीच अब JLKM ने दिलीप चौधरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान की ओर से जारी पत्र में कार्रवाई की वजह संगठनात्मक अनुशासनहीनता बताई गई है. पार्टी के पत्र के मुताबिक, बरवाअड्डा थाने से जुड़े मामले में दिलीप चौधरी ने बिना जिला इकाई को सूचना दिए पार्टी के विधायक को थाना बुलाने की पहल की. केंद्रीय नेतृत्व ने इसे पार्टी के संगठनात्मक नियमों के खिलाफ माना है.

नहीं किया गया निर्धारित प्रक्रिया का पालन

जबकि पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने बताया कि मामले में दिलीप चौधरी को फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है. पार्टी का कहना है कि थाना स्तर के मामलों का निष्पादन जिला इकाई के माध्यम से किया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. इसी आधार पर पार्टी ने दिलीप चौधरी की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है, साथ ही उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, बैठक या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया है.