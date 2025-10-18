घाटशिला उपचुनाव: JKLM प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ झारखंड में गरमाई सियासत, बीजेपी-जेएमएम में शुरू हुई बयानबाजी
घाटशिला उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है.
Published : October 18, 2025 at 2:31 PM IST
रांची: घाटशिला उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चुनावी मैदान में एक बार फिर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM ने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है. अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है. ऐसे में कायस लगाए जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी का समीकरण बिगड़ ना जाए. जेएलकेएम से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी के घोषित प्रत्याशी 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, जिसमें विधायक जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे.
गौरतलब है कि रामदास मुर्मू, जेएलकेएम पार्टी से 2024 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्हें लगभग 8093 वोट मिले थे. जेएलकेएम ने एक बार फिर उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाते हुए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति, पलायन, बेरोजगारी और परिवारवाद जैसी समस्या को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.
जेएमएम - बीजेपी आमने सामने
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने के फैसले के बाद, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. झामुमो और बीजेपी, अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी का मानना है कि झामुमो की यह चाल इस बार नहीं चलेगी.
घाटशिला उपचुनाव pic.twitter.com/HfHKKhcfFw— Jairam Kumar Mahato MLA (@Tigerjairam) October 18, 2025
खेल बिगाड़ने के लिए जेएलकेएम प्रत्याशी को उतारा: बीजेपी
बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जेएलकेएम ने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है. पिछली बार भी इसी तरह का दृश्य देखा गया था और इस बार भी कुछ इसी तरह के हालात हो रहे हैं. एक तरह से सत्तापक्ष को मदद करने के लिए उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया गया है.
बीजेपी ने उपचुनाव में किया जीत का दावा
शिवपूजन पाठक ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हालांकि झारखंड और घाटशिला की जनता समझ चुकी है कि वोट काटने के लिए ही चुनाव मैदान में उतारा गया हैं, ऐसे में इनकी मंशा पूरी नहीं होगी. इस बार का मुकाबला झामुमो और एनडीए प्रत्याशी के बीच में ही होगा, जिसमें एनडीए की जीत होगी.
बीजेपी को जयराम और राम से नहीं होगा फायदा
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें ना तो जयराम से फायदा होगा और ना ही जय श्रीराम से. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कहते हैं वह करते हैं. धनतेरस के मौके पर मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में खटाखट पैसे पहुंच गए हैं.
दिल्ली में 500 रुपये में गैस सिलेंडर और मंईयां सम्मान योजना जैसी योजना के तहत महिलाओं को सहायता राशि देने का वादा करने वाली बीजेपी अपना वादा भूल गई है. बहरहाल 11 नवंबर को इस सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज है.
ये भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने दाखिल किया नामांकन, CM हेमंत सोरेन ने किया जनसभा को संबोधित
घाटशिला उपचुनाव: बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले जाहेरस्थान में टेका माथा
घाटशिला की जंगः नामांकन के साथ बयानबाजी तेज, जेएमएम ने पिछले चुनाव से दोगुने वोट से जीत का किया दावा