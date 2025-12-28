ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एआई पर रहेगा खास फोकस, वैश्विक नेता और नोबेल-बुकर विजेता करेंगे शिरकत

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में सिर्फ साहित्य ही नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी विचार-विमर्श होगा.

JLF in Jaipur
जयपुर में जेएलएफ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) का 19वां सीजन इस बार खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी को केंद्र में रखकर आयोजित होगा. एआई के सामाजिक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियों, नीति निर्धारण, रचनात्मकता और मानव जीवन में उसकी बदलती भूमिका पर मंथन के लिए 19-20 फरवरी को भारत में प्रस्तावित मेजर एआई समिट के लीड-अप के तहत इन सेशंस को खास तौर पर डिजाइन किया गया है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां सीजन 15 से 19 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा. इस संस्करण में दुनिया भर से नामचीन लेखक, विचारक, कलाकार, नीति-निर्माता और सांस्कृतिक व्यक्तित्व शामिल होंगे. जो मेडिकल इनोवेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी और रिसर्च में एआई के उपयोग पर भी संवाद करेंगे. ऐसे में इस बार जेएलएफ सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर वैश्विक विचार-विमर्श का मंच बनेगा.

मेडिकल इनोवेशन, हेल्थ टेक्नोलॉजी पर भी होंगे सत्र (ETV Bharat Jaipur)

नोबेल-बुकर विजेता करेंगे शिरकत: जेएलएफ आयोजक टीम वर्क्स आर्ट के एमडी संजॉय के रॉय ने बताया कि 19वें से 20वें सीजन तक दो वर्षों तक विशेष सेलिब्रेशन होगा. जिसमें दुनिया भर के नोबेल प्राइज और बुकर प्राइज विजेता लेखकों के साथ-साथ वैश्विक राजनीति और नीति निर्माण से जुड़े बड़े नाम शामिल होंगे. इस बार फेस्टिवल में आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री और पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाएगी. आयोजन के दौरान एआई, साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशन पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण सेशन होंगे.

भविष्य की चुनौतियों पर गहन चर्चाएं: उन्होंने बताया कि फेस्टिवल में एआई आधारित संवादों को इसलिए भी प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि 19-20 फरवरी को भारत में एक बड़े एआई समिट का आयोजन प्रस्तावित है. इसी के लीड-अप के तहत जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मैथ, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल इनोवेशन से जुड़े विशेष सेशन रखे गए हैं. इसके अलावा इतिहास, कला, पर्यावरण, वैश्विक संघर्ष, समाज और भविष्य की चुनौतियों पर गहन चर्चाएं और कन्वर्सेशन होंगी. संजॉय ने बताया कि ये संस्करण न सिर्फ साहित्यिक उत्सव होगा, बल्कि एआई और नई तकनीकों के दौर में मानव सभ्यता के भविष्य पर विचार का एक बड़ा वैश्विक मंच भी बनेगा. फेस्टिवल के साथ जयपुर बुकमार्क का 13वां संस्करण और जयपुर म्यूजिक स्टेज भी आयोजित होगा.

संपादक की पसंद

