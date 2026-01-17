ETV Bharat / state

जेएलएफ 2026: गांधी, सावरकर और जिन्ना पर हुई चर्चा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर हुई बात

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) 2026 में देश के इतिहास और राष्ट्र-निर्माण से जुड़ी सबसे जटिल, संवेदनशील और बहसयोग्य वैचारिक टकरावों पर गहन मंथन देखने को मिला. 'बैठक' मंच पर आयोजित विशेष सत्र में महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे तीन असाधारण व्यक्तित्वों की विचारधाराओं, उनके आपसी मतभेदों और उनके दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई. सत्र का मकसद यह समझना था कि अविभाजित भारत के भविष्य को गढ़ने में इन नेताओं की भूमिका कितनी निर्णायक रही और उनके विचार आज भी राजनीतिक व सामाजिक विमर्श को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं.

तीन समकालीन नेताओं की भूमिका पर चर्चा: सत्र में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखिका एलेक्स वॉन टुन्जेलमैन ने अपनी चर्चित पुस्तक 'इंडियन समर' के संदर्भ में गांधी और जिन्ना की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि उसके पीछे लिए गए निर्णयों के वैश्विक परिणाम भी सामने आए. टुन्जेलमैन ने गांधी की नैतिक राजनीति और अहिंसा आधारित दृष्टि की तुलना जिन्ना की संवैधानिक सोच और अल्पसंख्यक अधिकारों पर केंद्रित राजनीति से करते हुए बताया कि इन दोनों की वैचारिक दिशाओं ने उपमहाद्वीप के भविष्य को स्थायी रूप से बदल दिया.

गांधी, सावरकर और जिन्ना पर ये बोले वक्ता, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

'मोहन और मोहम्मद' पर भी चर्चा: पुरस्कार विजेता लेखिका और नाटककार किश्वर देसाई ने दिवंगत अर्थशास्त्री और चिंतक मेघनाद देसाई की पुस्तक 'मोहन एंड मोहम्मद' का उल्लेख करते हुए गांधी और जिन्ना के जीवन के कम चर्चित प्रसंगों, उनके आदर्शों और आपसी टकरावों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने-अपने समय और परिस्थितियों के हिस्सा थे, लेकिन उनके बीच संवाद, असहमति और वैचारिक दूरी ने इतिहास की धारा को निर्णायक मोड़ दिया. किश्वर देसाई ने विभाजन संग्रहालय की स्थापना के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विभाजन की पीड़ा को समझना और उससे सीख लेना आज भी उतना ही जरूरी है.