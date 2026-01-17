जेएलएफ 2026: गांधी, सावरकर और जिन्ना पर हुई चर्चा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर हुई बात
जेएलएफ में गांधी, जिन्ना और सावरकर के आदर्शों, विचारों और मतभेदों पर खुलकर बात हुई.
Published : January 17, 2026 at 10:06 PM IST
जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) 2026 में देश के इतिहास और राष्ट्र-निर्माण से जुड़ी सबसे जटिल, संवेदनशील और बहसयोग्य वैचारिक टकरावों पर गहन मंथन देखने को मिला. 'बैठक' मंच पर आयोजित विशेष सत्र में महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे तीन असाधारण व्यक्तित्वों की विचारधाराओं, उनके आपसी मतभेदों और उनके दूरगामी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई. सत्र का मकसद यह समझना था कि अविभाजित भारत के भविष्य को गढ़ने में इन नेताओं की भूमिका कितनी निर्णायक रही और उनके विचार आज भी राजनीतिक व सामाजिक विमर्श को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं.
तीन समकालीन नेताओं की भूमिका पर चर्चा: सत्र में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखिका एलेक्स वॉन टुन्जेलमैन ने अपनी चर्चित पुस्तक 'इंडियन समर' के संदर्भ में गांधी और जिन्ना की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि उसके पीछे लिए गए निर्णयों के वैश्विक परिणाम भी सामने आए. टुन्जेलमैन ने गांधी की नैतिक राजनीति और अहिंसा आधारित दृष्टि की तुलना जिन्ना की संवैधानिक सोच और अल्पसंख्यक अधिकारों पर केंद्रित राजनीति से करते हुए बताया कि इन दोनों की वैचारिक दिशाओं ने उपमहाद्वीप के भविष्य को स्थायी रूप से बदल दिया.
'मोहन और मोहम्मद' पर भी चर्चा: पुरस्कार विजेता लेखिका और नाटककार किश्वर देसाई ने दिवंगत अर्थशास्त्री और चिंतक मेघनाद देसाई की पुस्तक 'मोहन एंड मोहम्मद' का उल्लेख करते हुए गांधी और जिन्ना के जीवन के कम चर्चित प्रसंगों, उनके आदर्शों और आपसी टकरावों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने-अपने समय और परिस्थितियों के हिस्सा थे, लेकिन उनके बीच संवाद, असहमति और वैचारिक दूरी ने इतिहास की धारा को निर्णायक मोड़ दिया. किश्वर देसाई ने विभाजन संग्रहालय की स्थापना के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विभाजन की पीड़ा को समझना और उससे सीख लेना आज भी उतना ही जरूरी है.
परांजपे ने बताया सावरकर और गांधी का गतिरोध: सत्र में विद्वान और लेखक मकरंद आर परांजपे ने अपनी पुस्तक 'हिंदुत्व और हिंद स्वराज' के जरिए गांधी और सावरकर के बीच वैचारिक संघर्ष को सामने रखा. उन्होंने कहा कि यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं था, बल्कि हिंदू समाज के भीतर मौजूद विभिन्न धाराओं और राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर था. परांजपे के अनुसार, इन विचारधाराओं की गूंज आज भी भारतीय राजनीति, समाज और सार्वजनिक बहसों में साफ सुनाई देती है.
'सावरकर ने गांधी को चेताया था': परांजपे ने खिलाफत आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आंदोलन खलीफा के पद को बहाल करने के मकसद से किया गया था. गांधी ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे हिंदू–मुस्लिम एकता को मजबूत करना चाहते थे. वहीं, सावरकर ने इस नीति का खुलकर विरोध किया था. परांजपे ने कहा कि सावरकर का मानना था कि गांधी जिन नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, वे मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर ले जा रही हैं और यही नीतियां आगे चलकर भारत के विभाजन का कारण बन सकती हैं. सावरकर ने इस संदर्भ में गांधी को चेताया भी था.
सत्र के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि गांधी, सावरकर और जिन्ना की परस्पर विरोधी और कभी-कभी टकराती विचारधाराओं ने ही उस भारत का निर्माण किया जिसे हम आज जानते हैं. इन नेताओं के विचारों और उनके ऐतिहासिक संदर्भों की गहराई से पड़ताल किए बिना न तो देश के इतिहास को पूरी तरह समझा जा सकता है और न ही वर्तमान राजनीतिक बहसों को.