जेके लोन अस्पताल के CHO ने की आत्महत्या, घर पर नहीं थे पत्नी और बच्चे

कोटा : शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान मेडिकल कॉलेज के जेके लोन अस्पताल में कार्यरत अभिषेक मीणा के रूप में हुई है. जिस समय उसने घटना को अंजाम दिया, वह घर पर अकेले ही थे. अभिषेक जब सुबह घर से बाहर नहीं निकले तो मकान मालिक को शक हुआ तो उन्होंने घर में जाकर चेक किया तो घटना का खुलासा हुआ. मकान मालिक ने मंगलवार सुबह बोरखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस घर पर पहुंची थी, जिसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है.

थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि मूल रूप से बारां जिले के तुलसा कोटड़ी का रहने वाला अभिषेक कुमार मीणा बालाजी आवास बोरखेड़ा में किराए के मकान में रहता था. घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था. सुबह अस्पताल जाने के लिए अभिषेक मीणा के नहीं जागने पर मकान मालिक को शक हुआ. उन्होंने अभिषेक को आवाज भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया था. मौके पर पहुंचे तो घटना का पता चला. घटना के क्या कारण रहे हैं, इस संबंध में जांच पड़ताल की जाएगी. फिलहाल कोई कारण सामने नहीं आया है. किसी तरह का कोई नोट भी नहीं मिला है.