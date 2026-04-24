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हिसार में महापंचायत को लेकर दिग्विजय का परिजनों को न्योता, बड़ा सवाल- क्या शामिल होंगे अभय चौटाला?

'हमारी लड़ाई भगवाकरण करने वालों से है': राकेश टिकैत द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि आंदोलन के दौरान अगर जननायक जनता पार्टी किसानों का साथ देती तो आज वे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "हमारी लड़ाई भगवाकरण करने वालों से है. हमसे किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन यह लड़ाई उससे भी बड़ी है. जो लोग हमसे नाराज हैं, उन्हें हम मनाने का काम करेंगे."

'छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सभी का समर्थन मांगूंगा': किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "राकेश टिकैत की सलाह पर मैं अपने गांव में 36 बिरादरी को इक्कठा करूंगा, खापों, पंचायतों और किसान संगठनों के पास जाऊंगा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन मांगूंगा." उन्होंने कहा कि "हमारा परिवार एक है, आदित्य चौटाला और सुनैना चौटाला सहित परिवार के मुखिया रणजीत चौटाला ने हिसार की घटना को गलत बताया है." उन्होंने कहा कि "गांव को इक्कठा करेंगे तो मैं मेरे सभी चाचा (अभय) ताऊओं को भी बुलाऊंगा. उसके बाद राकेश टिकैट से भी इसे लेकर मुलाकात करूंगा."

हांसीः जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला शुक्रवार को हांसी पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया. छात्र और छात्र संगठनों के खिलाफ कुलपतियों और पुलिस के रवैये के खिलाफ हिसार में 27 अप्रैल को न्याय के लिए महापंचायत आयोजित की जाएगी. इस महापंचायत में लाखों लोग शामिल होंगे.

हिसार एसपी पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा आरोपः दिग्विजय चौटाला ने हिसार के एसपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि "यह कितनी मां-बेटियों का गुनहगार हैं. जेजेपी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा चुकी है." दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोले जा रहे हैं. पुलिसकर्मी को धक्का देने के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि "मैंने पुलिस वाले को धक्का मारा, लेकिन वह सेल्फ डिफेंस में था. उस समय मेरे सामने बदमाश खड़ा था."

'संघी अब पानी की गहराई नाप रहे हैं': उन्होंने आगे कहा कि "जो लोग उन पर धक्का देने के आरोप लगा रहे हैं, वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि "संघी अब पानी की गहराई नाप रहे हैं." साथ ही, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि "अब उनका सामना सही लोगों से पड़ा है." हिसार में छात्रों के साथ हुए प्रकरण में आतंकवादियों की तरह रातों-रात AK-47 दिखाकर उठाया गया.

दिग्विजय चौटाला से मिले अरविंद केजरीवाल: दिग्विजय चौटाला ने CM नायब सैनी द्वारा जांच करवाने के बयान पर कहा कि "दो गमले टूटने पर FIR हो गई, पर बंदूक दिखाने पर अब तक नहीं हुई." दिग्विजय चौटाला ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर कहा कि "लंबे समय से उनकी भेंट नहीं हो पाई थी. मुलाकात के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता भी जाहिर की.

'वीसी तो पीछे के रास्ते से निकल गए थे': दिग्विजय चौटाला ने हिसार सीआईए इंचार्ज पवन के ससुर द्वारा जननायक जनता पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "उन्होंने अपने जीवन में पार्टी के लिए कुर्बानी दी है. दामाद को बचाने के लिए उन्हें समझौता करना पड़ा और कई बार ऐसी परिस्थितियों में पार्टी छोड़नी पड़ती है. वहीं गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि "किसी ने कोई ज्ञापन नहीं लिया, वीसी तो पीछे के रास्ते से निकल गए थे." उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के दावों को भी गलत बताया.