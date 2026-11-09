JJP का 6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी जजपा, अजय चौटाला ने दी जानकारी, बोले- "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, सीएम पंजाब में घूम रहे"
JJP Foundation Day: जजपा अध्यक्ष अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ में स्थापना दिवस की तैयारियां की जानकारी दी. साथ ही हरियाणा सरकार पर हमला बोला.
Published : November 9, 2026 at 9:32 AM IST
सिरसा: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव तक अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने ऐलान किया कि जजपा पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी. हालांकि, पंजाब में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली किसी भी पार्टी को जजपा समर्थन दे सकती है. वहीं, हरियाणा की भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पंजाब में घूम रहे हैं. डॉ. चौटाला सोमवार को सिरसा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.
प्रदेशभर में शुरू की गई तैयारियां: डॉ. अजय सिंह चौटाला ने बताया कि, "आगामी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में जजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने प्रदेशभर में तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं. स्थापना दिवस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना है."
सिरसा सहित बाकी जिलों में होंगी बैठकें: स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर डॉ. चौटाला ने बताया कि, "करनाल, जींद और हिसार में जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं. अब इसी कड़ी में सिरसा जिले की बैठक आयोजित की जाएगी. इसके बाद बाकी जिलों में भी आगामी दिनों में बैठकें होंगी. केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि हलका स्तर पर भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. सभी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं."
"जजपा हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती आई है": स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "जजपा ने हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं." उन्होंने जुलाना में आयोजित पिछली रैली का उदाहरण देते हुए कहा कि, "उस रैली ने भी कई रिकॉर्ड बनाए थे. महेंद्रगढ़ में होने वाला स्थापना दिवस समारोह भी शानदार और सफल रहेगा. पार्टी कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और संगठन इसे यादगार बनाने की तैयारी कर रहा है."
भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल: हरियाणा की भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. चौटाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार तो विदेशी दौरों पर रहती है. कभी सिंगापुर, कभी स्वीडन चली जाती है. विदेशी दौरों से लौटने के बाद सरकार पंजाब में सक्रिय हो जाती है. प्रदेश की जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है."
सीएम नायब सिंह सैनी पर भी साधा निशाना: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरों को लेकर भी डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर पंजाब में घूमते रहते हैं, जबकि हरियाणा में केवल घोषणाएं करने का काम हो रहा है. प्रदेश के लोगों को घोषणाओं के जरिए गुमराह किया जा रहा है. सरकार को प्रदेश के विकास और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए."
हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जजपा अध्यक्ष ने कहा कि, "हरियाणा में आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. भाजपा सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए. केवल घोषणाओं से प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला दिखाई दे रहा है. आगामी दिनों में राजनीतिक समीकरणों में क्या बदलाव आएगा, यह समय ही बताएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा का कोई मजबूत आधार नहीं है."
पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी जजपा: पंजाब चुनाव को लेकर सबसे अहम बयान देते हुए डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "जजपा पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी. पंजाब में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ यदि कोई पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो जजपा उसका समर्थन करेगी. पंजाब में फिलहाल जजपा का मजबूत संगठन नहीं है. ऐसे में पार्टी वहां सीधे चुनाव लड़ने के बजाय राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार किसी दूसरे दल को समर्थन देने की रणनीति अपनाएगी."
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