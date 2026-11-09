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JJP का 6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी जजपा, अजय चौटाला ने दी जानकारी, बोले- "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, सीएम पंजाब में घूम रहे"

JJP का 6 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन ( ETV Bharat )

सिरसा: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव तक अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने ऐलान किया कि जजपा पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी. हालांकि, पंजाब में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली किसी भी पार्टी को जजपा समर्थन दे सकती है. वहीं, हरियाणा की भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय पंजाब में घूम रहे हैं. डॉ. चौटाला सोमवार को सिरसा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

प्रदेशभर में शुरू की गई तैयारियां: डॉ. अजय सिंह चौटाला ने बताया कि, "आगामी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में जजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने प्रदेशभर में तैयारियां शुरू कर दी हैं. जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं. स्थापना दिवस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना है."

सिरसा सहित बाकी जिलों में होंगी बैठकें: स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर डॉ. चौटाला ने बताया कि, "करनाल, जींद और हिसार में जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं. अब इसी कड़ी में सिरसा जिले की बैठक आयोजित की जाएगी. इसके बाद बाकी जिलों में भी आगामी दिनों में बैठकें होंगी. केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि हलका स्तर पर भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. सभी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं." पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी जजपा (ETV Bharat) "जजपा हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़ती आई है": स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर डॉ. अजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "जजपा ने हमेशा अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं." उन्होंने जुलाना में आयोजित पिछली रैली का उदाहरण देते हुए कहा कि, "उस रैली ने भी कई रिकॉर्ड बनाए थे. महेंद्रगढ़ में होने वाला स्थापना दिवस समारोह भी शानदार और सफल रहेगा. पार्टी कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह है और संगठन इसे यादगार बनाने की तैयारी कर रहा है." भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल: हरियाणा की भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. चौटाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सरकार तो विदेशी दौरों पर रहती है. कभी सिंगापुर, कभी स्वीडन चली जाती है. विदेशी दौरों से लौटने के बाद सरकार पंजाब में सक्रिय हो जाती है. प्रदेश की जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है."