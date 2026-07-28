ETV Bharat / state

धर्मेंद्र प्रधान के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर जेजेपी का निशाना, दिग्विजय बोले- "हरियाणा पेपर लीक में अव्वल"

"कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे": जेजेपी नेता ने आगे कहा कि, "यदि सरकार और संबंधित एजेंसियां आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं तो पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी. यदि राज्यपाल के स्तर पर भी न्याय नहीं मिला तो हम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे. युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पार्टी किसी भी स्तर तक संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी."

"पेपर लीक में हरियाणा देशभर में अव्वल": दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "पेपर लीक के मामलों में हरियाणा पूरे देश में अव्वल बन चुका है. शिक्षा बोर्ड में ऐसी धांधली हुई है, जिससे पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित होना पड़ा. अब इसकी जवाबदेही शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को लेनी होगी. जांच से जुड़े सीसीटीवी स्टोरेज डिवाइस तक गायब कर दिए गए हैं, जिसकी शिकायत राज्यपाल से करेंगे."

सिरसा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. युवा जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिक्षा बोर्ड में धांधली, पेपर लीक और पात्र युवाओं को नौकरियों से वंचित किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "मामले की शिकायत हरियाणा के राज्यपाल से की जाएगी. यदि न्याय नहीं मिला तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा."

"विश्वविद्यालयों का भगवाकरण नहीं होने देंगे": उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "देश और प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में कुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं. विश्वविद्यालयों का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा. शिक्षा संस्थानों का संचालन वैचारिक आधार पर नहीं बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता और निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए."

5 अगस्त को मनाया जाएगा छात्र विजय दिवस: दिग्विजय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि, "छात्र संगठन इनसो का 24वां स्थापना दिवस 5 अगस्त को छात्र विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा. हरियाणा में छात्र संघ के प्रत्यक्ष चुनाव बहाल कराने के लिए फिर से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न छात्र संगठनों के साथ मिलकर ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जाएगा. इस कार्यक्रम में छात्र नेतृत्व को प्रेरित करने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा."

"भाजपा ने पहले भी आश्वासन देकर आंदोलन रोका": दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "वर्ष 2017-18 में भी छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने आश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त करा दिया. भाजपा सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए. अब छात्रों के अधिकारों के लिए फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मजबूर किया जाएगा."

जंतर-मंतर आंदोलन का किया जिक्र: वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "छात्रों ने धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर अपनी एकजुटता दिखाई है. इससे साबित होता है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में सुरक्षित है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर सिविल ड्रेस में बल प्रयोग करने वालों की जांच होनी चाहिए. युवाओं पर जितना दबाव बनाया जाएगा, उनका संघर्ष उतना ही मजबूत होगा. लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाने से अराजकता पैदा होती है."

ये भी पढ़ें: हरियाणा में पेपर लीक को लेकर सियासी संग्राम, सोशल मीडिया पर AAP-BJP आमने-सामने, खट्टर ने पंजाब सरकार को घेरा