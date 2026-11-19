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"नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई", अजय चौटाला बोले - 'दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे'

"नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई" ( ETV Bharat )

Ajay Chautala Controversial Statement : जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. अजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित तेवरों से प्रदेश की सियासत गरमा दी है. दादरी के 'देहाती ठाठ' में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने और आगामी 5 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली 'जन जन अधिकार रैली' का न्योता देने पहुंचे चौटाला ने मंच से सत्तापक्ष को ललकारते हुए पुराने विवादित बयान को फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए अब इन लोगों को कुर्सियों से खदेड़-खदेड़ कर सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे, तभी प्रदेश का पीछा छूटेगा.

"बीजेपी नेताओं के पेट में मरोड़ उठी थी" : जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने अपने इस बयान पर पहले उठे देशद्रोह के मुकदमे की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पिछले बयान के बाद भाजपा नेताओं के पेट में मरोड़ उठी थी और दादरी के एक वकील समेत कई लोगों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. उन्होंने बासी कढ़ी में उबाल आने जैसा तंज कसते हुए कहा कि अब बदलाव के लिए सभी को संगठित होना पड़ेगा.