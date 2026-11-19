"नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई", अजय चौटाला बोले - 'दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे'
Ajay Chautala Controversial Statement : जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने चरखी दादरी में मंच से सत्तापक्ष को ललकारते हुए पुराने विवादित बयान को दोहराया है.
Published : November 19, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:20 PM IST
Ajay Chautala Controversial Statement : जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. अजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित तेवरों से प्रदेश की सियासत गरमा दी है. दादरी के 'देहाती ठाठ' में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने और आगामी 5 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली 'जन जन अधिकार रैली' का न्योता देने पहुंचे चौटाला ने मंच से सत्तापक्ष को ललकारते हुए पुराने विवादित बयान को फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए अब इन लोगों को कुर्सियों से खदेड़-खदेड़ कर सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का काम करेंगे, तभी प्रदेश का पीछा छूटेगा.
"बीजेपी नेताओं के पेट में मरोड़ उठी थी" : जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने अपने इस बयान पर पहले उठे देशद्रोह के मुकदमे की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पिछले बयान के बाद भाजपा नेताओं के पेट में मरोड़ उठी थी और दादरी के एक वकील समेत कई लोगों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. उन्होंने बासी कढ़ी में उबाल आने जैसा तंज कसते हुए कहा कि अब बदलाव के लिए सभी को संगठित होना पड़ेगा.
"19 बागी खड़े कर भाजपा की बनवाई सरकार" : पत्रकारों से रूबरू होते हुए अजय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर तीखा पलटवार किया, जिसमें हुड्डा ने जेजेपी का धरातल खत्म होने की बात कही थी. चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा ने खुद कांग्रेस को खदेड़कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाने का काम किया है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में 19 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े किए गए, जिन्हें भाजपा ने फंडिंग की और उसी की बदौलत आज प्रदेश में भाजपा सत्ता में है. वहीं अभय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी को भाजपा की 'बी-टीम' बताए जाने पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे स्वयं भाजपा की बी-टीम हैं और इस बात को गोपाल कांडा व उनकी रैलियों ने साबित कर दिया है.
"मुख्यमंत्री के विदेश दौरों से एक फूटी कौड़ी नहीं आई" : प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जेजेपी सुप्रीमो ने कहा कि आज हरियाणा में पूरी तरह से जंगलराज है. आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती और मर्डर हो रहे हैं. विदेशों में बैठे अपराधी फोन पर धमकियां देकर फिरौती वसूल रहे हैं, लेकिन सरकार आम जनता की सुरक्षा की गारंटी देने में विफल है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सवा दो साल से अधिक के कार्यकाल में वे कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी स्वीडन तो कभी गुजरात जाकर निवेश लाने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में निवेश के नाम पर एक पंजी भी नहीं आई.
किसानों की दुर्दशा और देवीलाल की नीतियों का जिक्र : किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों में बाजरे और धान की खरीद नहीं हो रही है और किसान अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं. बिचौलियों की दुकानें बंद करने के सरकारी दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ज्यादा बिचौलिए पैदा हो गए हैं. सम्मेलन में उन्होंने पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन, किसान कर्ज माफी, जच्चा-बच्चा सहायता और घुमंतू जाति के बच्चों के लिए फ्री बस पास जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को याद करते हुए कार्यकर्ताओं से महेंद्रगढ़ रैली में भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया.
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