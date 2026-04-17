ETV Bharat / state

हिसार GJU बवाल: दिग्विजय चौटाला समेत कई पर FIR, 6 हिरासत में, पुलिस कार्रवाई पर JJP का हंगामा

हिसार में गुरुजंभेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए बवाल ने तूल पकड़ा. शुक्रवार को FIR के बाद दिग्विजय चौटाला दुष्यंत के साथ गिरफ्तारी देने एसपी ऑफिस पहुंचे.

JJP Protest in Hisar
JJP Protest in Hisar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 4:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी (GJU) में हुए बवाल के बाद मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है. पुलिस ने जेजेपी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है और 6 नेताओं को हिरासत में लिया है. वहीं, जेजेपी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे राजनीतिक दबाव बताया है.

दिग्विजय चौटाला समेत कई पर FIR दर्ज, हिरासत में 6 नेता: हिसार पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, उनमें आपराधिक अतिचार, दंगा भड़काना, सरकारी संपत्ति को नुकसान और सरकारी काम में बाधा डालना शामिल है. पुलिस ने तरुण गोयल, जितेंद्र श्योरान, रवि आहूजा, बिजेंद्र धानक, दीपक घनघस और जितेंद्र को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

हिसार GJU बवाल: दिग्विजय चौटाला समेत कई पर FIR (Etv Bharat)

क्या है पूरा विवाद? दरअसल, जेजेपी की युवा विंग यूनिवर्सिटी में एक युवा सम्मेलन करना चाहती थी, लेकिन कुलपति नरसीराम बिश्नोई ने इसकी अनुमति नहीं दी. इसके बाद जेजेपी ने पास की यादव धर्मशाला में कार्यक्रम रखा. यहीं से मामला गरमाया. दिग्विजय चौटाला ने छात्रों को संबोधित करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर नाराजगी जताई और आरोप है कि इसी दौरान वीसी ऑफिस घेरने का ऐलान किया गया. इसके बाद छात्र और जेजेपी कार्यकर्ता वीसी ऑफिस पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू हो गया.

कैसे भड़का हंगामा? वीसी ऑफिस पहुंचते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र वीसी से मिलने की मांग पर अड़ गए. पुलिस के मना करने पर स्थिति बिगड़ गई. आरोप है कि छात्रों ने वीसी ऑफिस का गेट तोड़ दिया और गमले फेंके. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाना पड़ा.

JJP Protest in Hisar
कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते दिग्विजय चौटाला (Etv Bharat)

हंगामे के बीच वीसी पीछे के गेट से निकले: स्थिति बेकाबू होती देख कुलपति नरसीराम बिश्नोई पिछले गेट से निकल गए. इसके बाद दिग्विजय चौटाला और उनके समर्थक वहीं धरने पर बैठ गए. चौटाला ने कहा कि जो वीसी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं संभाल सकता, वह छात्रों का भविष्य कैसे संभालेगा. साथ ही 27 अप्रैल को दोबारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया.

वीसी का पक्ष: कुलपति नरसीराम बिश्नोई ने इस पूरे घटनाक्रम को सुरक्षा में चूक बताया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की सूचना पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट तक सीमित रहने की बजाय कार्यालय तक पहुंच गए. वीसी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करने पहुंचे थे और कोई ठोस मांग भी नहीं रखी गई.

JJP Protest in Hisar
जेजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन (Etv Bharat)

जेजेपी का पलटवार: पुलिस कार्रवाई पर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईए पुलिस रात में नेताओं के घरों में घुसी और बिना महिला पुलिस के महिलाओं के साथ अभद्रता की गई. उन्होंने कहा कि कुछ घरों से DVR तक उठा लिए गए और परिवार के लोगों के साथ धक्का-मुक्की की गई. दुष्यंत ने सवाल उठाया कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम FIR में नहीं हैं, तो गिरफ्तारी किस आधार पर की गई.

जेजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी: दुष्यंत चौटाला ने कहा कि FIR में सबसे ऊपर दिग्विजय चौटाला का नाम है और वह खुद हिसार सिटी थाने में जाकर गिरफ्तारी देंगे. उन्होंने कहा कि जेजेपी पहले भी जेल जाने से नहीं डरी और अब भी नहीं डरेगी. अगर पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी का हर कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा और सड़कों पर आंदोलन होगा.

JJP Protest in Hisar
दुष्यंत चौटाला ने पुलिसकर्मियों से मुलाकात (Etv Bharat)

मामला अब सियासी टकराव में बदला: GJU का यह विवाद अब सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई में बदलता दिख रहा है. एक तरफ पुलिस कानून व्यवस्था की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जेजेपी इसे राजनीतिक दबाव और संगठन को कमजोर करने की साजिश बता रही है. आने वाले दिनों में यह मामला और गरमा सकता है, खासकर 27 अप्रैल को.

ये भी पढ़ें- NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर किया बवाल, प्रोफेसरों पर लगाया गंभीर आरोप, की CBI जांच की मांग

ये भी पढ़ें- सोनीपत यूनिवर्सिटी क्षेत्र में महिला आयोग की छापेमारी से मचा हड़कंप, रेणु भाटिया का पुलिस पर सूचना लीक का आरोप

TAGGED:

JJP PROTEST IN HISAR
DIGVIJAY CHAUTALA
DUSHYANT CHAUTALA
हिसार GJU बवाल अपडेट
HISAR GJU UNREST UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.