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सिरसा में दिग्विजय चौटाला ने नायब सैनी पर बोला हमला,- 'युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार'

राजनीति चमकाने का लगाया आरोपः दिग्विजय चौटाला ने इनेलो के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जब विद्यार्थियों ने पहले ही बीस तारीख को आंदोलन की घोषणा कर दी थी तब अलग से प्रदर्शन करना केवल राजनीति चमकाने की सोच है. यह महज प्रोपेगेंडा है."

'एचपीएससी में चयनित में भी नब्बे प्रतिशत बाहरी उम्मीदवार': दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "एचपीएससी की कारगुजारियां अब जनता के सामने आ चुकी हैं. भर्ती प्रक्रियाओं में सौ में से नब्बे प्रतिशत पद रिक्त रखे जा रहे हैं जबकि चयनित होने वालों में भी नब्बे प्रतिशत बाहरी उम्मीदवार शामिल हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती पर हरियाणा के युवाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं और स्थानीय युवाओं को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है."

'नीट प्रकरण सरकार की विफलता है': उन्होंने कहा कि "देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. नीट परीक्षा का पेपर लीक होना और बाद में परीक्षा रद्द होना सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है. सरकार के द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है."

सिरसा: जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला सोमवार को सिरसा दौरे पर थे. इस दौरान एक प्रेस-वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार को शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और हरियाणा के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार को घेरा है.

"यह हरियाणा के युवाओं और प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है": दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "आगामी बीस तारीख को होने वाले महाविरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि "इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और 36 बिरादरी के लोगों को एकजुट होकर शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं और प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है."

'सरकार अपराध रोकने में विफल है': प्रदेश में बढ़ती गुंडागर्दी और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और सरकार अपराध रोकने में विफल रही है."

एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर भाजपा सरकार से किए सवालः उन्होंने मुख्यमंत्री की पंजाब यात्रा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री हरियाणा की पगड़ी पहनकर पंजाब में घूम रहे हैं लेकिन उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पंजाब बीजेपी के मेनिफेस्टो में एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा के हितों की कोई व्यवस्था की जाएगी." उन्होंने पूछा कि "क्या हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा या नहीं."

पार्टी 1100 से ज्यादा गांवों तक पहुंचेगी जेजेपी: जेजेपी की जन-जन यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि "यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पार्टी ग्यारह सौ से ज्यादा गांवों तक पहुंचेगी. उन्होंने कहा कि जन जन की आवाज को उठाने और लोगों को सरकार की कथित विफलताओं के प्रति जागरूक करने का काम जारी रहेगा. जेजेपी किसी भी गलत नीति के साथ समझौता नहीं करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष लगातार जारी रहेगा.

छात्र संघ चुनाव को लेकर फिर से आंदोलन करेगी जेजेपीः छात्र संघ चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. अगले तीन महीनों के बाद प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनावों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती रहेगी.