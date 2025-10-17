"हरियाणा की कमान दिल्ली के हाथ में, सैनी सिर्फ डमी सीएम"... दिग्विजय चौटाला का नायब सरकार पर हमला
दिग्विजय चौटाला ने नायब सैनी को ‘डमी सीएम’ बताते हुए हरियाणा सरकार पर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने का आरोप लगाया.
Published : October 17, 2025 at 9:54 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 10:15 AM IST
चरखी दादरी: जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर हमला बोला है.उन्होंने CM सैनी को “डम्मी मुख्यमंत्री” बताते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की बागडोर दिल्ली में बैठे नेताओं के हाथों में है और सैनी सिर्फ नाम मात्र के सीएम हैं. दिग्विजय ने कहा कि, "हरियाणा में फैसले नहीं लिए जा रहे, यहां सिर्फ आदेशों का पालन हो रहा है."
"मुख्यमंत्री की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं बची": दरअसल, दिग्विजय चौटाला बाढड़ा कस्बे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए पहुंचे थे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और प्रशासनिक तंत्र को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा." चौटाला ने केंद्र के नेताओं पर सरकार को ‘रिमोट कंट्रोल’ से चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं बची है."
पुलिस अधिकारियों के सुसाइड पर दी प्रतिक्रिया:चौटाला ने हाल ही में दो पुलिस अधिकारियों के सुसाइड मामले पर भी सरकार को घेरा. दिग्विजय ने कहा कि, “यह मामला सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है.जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसे जजपा कभी सफल नहीं होने देगी. पार्टी दोनों पुलिस अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी.कानून की रक्षा करने वाले अधिकारी भी अब दबाव में काम कर रहे हैं. सरकार चाहती है कि सच सामने न आए, लेकिन जजपा पीछे हटने वाली नहीं."
बता दें कि हाल ही में हरियाणा में दो पुलिस अधिकारियों के सुसाइड केस के बाद विपक्ष लगातार हरियाणा सरकार पर हमलावर है.
