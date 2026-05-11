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जल जीवन मिशन घोटाला: महेश जोशी को भेजा जेल , संजय बड़ाया तीन दिन रिमांड पर, जोशी बोले- दबाव में काम कर रही ACB

एसीबी ने महेश जोशी और संजय बड़ाया को किया कोर्ट में पेश. अब बड़ाया से पूछताछ करेगी एसीबी.

महेश जोशी और संजय बड़ाया की पेशी
महेश जोशी और संजय बड़ाया की पेशी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 11, 2026 at 2:35 PM IST

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जयपुर : जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आज पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी और उनके करीबी संजय बड़ाया को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड पूरी होने पर महेश जोशी को जेल भेजने के आदेश दिए. वहीं, संजय बड़ाया को अग्रिम अनुसंधान और पूछताछ के लिए तीन दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंपा है. कोर्ट में पेशी के दौरान महेश जोशी ने एसीबी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, पहले ईडी ने और अब एसीबी दबाव में काम कर रही है. एक ही मामले में दो बार गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं है. न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

पांच दिन पहले हुई जोशी की गिरफ्तारी : एसीबी ने महेश जोशी को 7 मई को जयपुर से गिरफ्तार कर पांच दिन की रिमांड पर लिया था. इस दौरान उनसे पूछताछ की गई. आज उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को एसीबी ने आज दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. जयपुर लाकर गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट लाया गया. कोर्ट ने उन्हें तीन दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंपा है. अब एसीबी संजय बड़ाया से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान करेगी.

महेश जोशी और संजय बड़ाया को किया कोर्ट में पेश (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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संजय बड़ाया तीन दिन रिमांड पर
संजय बड़ाया तीन दिन रिमांड पर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कोर्ट की अनुमति से विदेश गया बड़ाया : महेश जोशी ने कहा, पहले ईडी ने भी राजनीतिक दबाव में काम किया. अब एसीबी भी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है. एक ही मामले में दो बार उनकी गिरफ्तारी हुई. जो कानून सम्मत नहीं है. उन्होंने कहा, संजय बड़ाया कोर्ट से अनुमति लेकर विदेश गया था. लेकिन एसीबी ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया और आज उन्हें लौटने पर गिरफ्तार किया. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जाहिर करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है. पराजित नहीं. सत्यमेव जयते.

रिटायर्ड आईएएस, मंत्री सहित 12 गिरफ्तार : जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी और पीएचईडी के तत्कालीन एसीएस (रिटायर्ड आईएएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल शामिल हैं. इन दोनों के अलावा एसीबी ने पीएचईडी के 10 इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल, दो इंजीनियर और एक निजी व्यक्ति इस मामले में फरार चल रहे हैं. जबकि पांच आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली हुई है. फरार आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कवायद एसीबी ने शुरू कर दी है.

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