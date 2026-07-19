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कोर्ट का जेल अधीक्षक को निर्देश: महेश जोशी को दी जाए बेहतर मेडिकल सुविधा, जरूरत पर विशेषज्ञ डॉक्टर से कराएं इलाज

अदालत ने जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी को नियमानुसार और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.

सेशन न्यायालय जयपुर
सेशन न्यायालय जयपुर (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 19, 2026 at 7:09 AM IST

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जयपुर : जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले के आरोप में जेल में बंद राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर जयपुर की एक विशेष अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि 72 वर्षीय महेश जोशी को नियमानुसार सभी जरूरी चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़े, तो विशेषज्ञ डॉक्टरों (स्पेशलिस्ट) से परामर्श लेकर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए.

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को नियमानुसार चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने को कहा है. अदालत ने जेल अधीक्षक को कहा है कि जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श से भी उपचार कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. अदालत ने यह आदेश महेश जोशी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि जेल की दीवारों के भीतर भी जीवन व स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है.

इसे भी पढ़ें: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को रहना होगा जेल में, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह 72 साल का वृद्ध व्यक्ति हैं और ह्रदय रोग से पीड़ित हैं. कुछ समय पहले एंजीयोग्राफी कर चिकित्सक ने हदय में स्टेंट डालने की राय दी थी. जेल में उसे सीने में दर्द व जलन की शिकायत हुई. जिसकी शिकायत उसने जेल अधिकारी व चिकित्सक से की, लेकिन उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह चिकित्सा खर्च स्वयं उठाने को तैयार है. ऐसे में उसकी जांच मेडिकल बोर्ड कर करवाकर इलाज कराया जाए. जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि उसे समय-समय पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने महेश जोशी को नियमानुसार उपचार देने के आदेश दिए हैं.

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