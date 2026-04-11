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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व आईएएस अग्रवाल को नहीं मिली सास की अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति

13 तक रिमांड पर: जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी कोर्ट ने हाल में सुबोध अग्रवाल को भगोड़ा घोषित किया था. इसके बाद वह दिल्ली में एसीबी की गिरफ्त में आया. शुक्रवार को एसीबी ने आरोपी को विशेष अदालत में पेश कर रिमांड मांगी. इस पर अदालत ने उसे 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया.

शनिवार को अदालतों में अवकाश होने के चलते सुबोध अग्रवाल की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया. प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि अग्रवाल की सास का शुक्रवार रात शिमला में निधन हो गया है. उनके 13 दिन तक संस्कार होने हैं. वह सास के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है. ऐसे में उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए. इसे आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया.

जयपुर: शहर की निचली अदालत ने जल जीवन मिशन (JJM) में हुए करीब 960 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस और तत्कालीन जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को सास के अंतिम संस्कार में शामिल की अनुमति देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि आरोपी 13 अप्रैल तक पुलिस अभिरक्षा में हैं.

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ऑडी कार से कुचलने के आरोपी को जमानत: इस बीच, हाईकोर्ट ने पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में ऑडी कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत और 14 लोगों के घायल होने के मामले में आरोपी दिनेश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी दिनेश की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

तर्क और वितर्क: जमानत याचिका में अधिवक्ता अंशुमान सक्सैना ने अदालत को बताया कि मामले में दिनेश को झूठा फंसाया गया है. अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय कार दिनेश चला रहा था. इसके अलावा न तो मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश की गई और ना उसकी शिनाख्त परेड ली गई. ऐसे में केवल सह आरोपी के बयान के आधार पर उसे अपराध में शामिल किया गया है. प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ही कार का मालिक और चालक था. उसके तेज गति से कार चलाने पर ही एक व्यक्ति की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए.गिरफ्तार हुए कार सवार दो लोगों ने याचिकाकर्ता का ही नाम बताया है. यह कार याचिकाकर्ता को ही बेची गई थी. दुर्घटना के बाद आरोपी दस दिन फरार रहा. पुलिस को सूचना नहीं दी. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए.

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