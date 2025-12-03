ETV Bharat / state

8 माह बाद जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता महेश जोशी, बोले- 'मैं निर्दोष हूं, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा'

कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी. जमानत आदेश जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद शाम 6:30 बजे उन्हें रिहा किया गया.

Congress leader Mahesh Joshi
सेंट्रल जेल से बाहर आकर समर्थकों से मिलते जोशी (ETV Bharat Jaipur)
December 3, 2025

जयपुर: जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले के मामले में करीब आठ माह से जयपुर सेंट्रल जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम 6:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया. बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस नेता उन्हें रिहा कराने जेल परिसर पहुंचे थे. जेल से रिहा होने के बाद महेश जोशी सीधे गोविंद देवजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना कर आभार व्यक्त किया. इससे पहले जैसे ही वे जेल से बाहर आए, वहां मौजूद समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा, 'मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं. मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है. केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है.' उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता. चूंकि मामला अदालत में चल रहा है. इसलिए वे इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत: पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान जलदाय मंत्री रहते हुए जोशी के कार्यकाल में 900 करोड़ रुपए के जेजेएम घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे लंबी पूछताछ की थी. इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और तब से वे न्यायिक अभिरक्षा में थे. राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस मसीह की पीठ ने उन्हें जमानत दे दी. जमानत आदेश जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद शाम 6:30 बजे उन्हें रिहा किया गया. जोशी दो बार विधायक और एक बार जयपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं.

