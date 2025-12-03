ETV Bharat / state

8 माह बाद जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता महेश जोशी, बोले- 'मैं निर्दोष हूं, न्याय की लड़ाई लड़ूंगा'

सेंट्रल जेल से बाहर आकर समर्थकों से मिलते जोशी ( ETV Bharat Jaipur )