JJM Scam Case: पांच महीने बाद जेल से बाहर आए महेश जोशी, जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल
जल जीवन मिशन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री ने सरकार को घेरा.
Published : October 18, 2026 at 7:22 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:29 AM IST
जयपुर : जल जीवन मिशन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी शनिवार को करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आते ही जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह पहले भी निर्दोष थे और आज भी निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. जोशी ने मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए और राजस्थान सरकार से जल जीवन मिशन के कामकाज, शिकायतों और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की.
जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में महेश जोशी ने कहा कि वह फिलहाल मामले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी बेगुनाही को लेकर उनका रुख पहले की तरह स्पष्ट है. उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी कहा था कि मैं निर्दोष हूं. सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता. आज भी मैं यही बात दोहराना चाहता हूं." उन्होंने भरोसा जताया कि अदालत में वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करेंगे.
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#WATCH | जयपुर, राजस्थान | पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने पर कहा, "केस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैंने पहले भी कहा था जब ED मामले के बाद जमानत हुई थी, ये वही मामला है और ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही मामले की दो एजेंसियों से जांच करवाई जाए... मैंने पहले भी कहा था कि मैं निर्दोष हूं और मैने ये भी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज भी मैं ये बात दोहराना चाहता हूं। जयपुर की जनता का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, बहुत विश्वास मिला है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अदालत का जो फैसला आएगा, मैं उस पर खरा उतरूंगा... मैं इंतजार में हूं, अदालत का फैसला आए... मै जयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं निर्दोष निकलूंगा..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2026
सरकार से जल जीवन मिशन पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग : महेश जोशी ने जल जीवन मिशन के कामकाज को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने मांग की कि सरकार श्वेतपत्र जारी कर जनता को बताए कि अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इस योजना के तहत कितने काम हुए, कितनी शिकायतें सामने आईं और किन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी रही. उनके मुताबिक, जल जीवन मिशन से जुड़े पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.
जोशी ने कहा कि जनता को योजना की उपलब्धियों और कमियों की वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है. उन्होंने ठेकेदारों और आम लोगों को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया. उनका कहना था कि जल जीवन मिशन के कामकाज को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और सरकार को तथ्यों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए. पूर्व मंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जांच में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उन्होंने कौनसा टेंडर स्वीकृत किया था और उनके खिलाफ आरोपों के समर्थन में क्या तथ्य हैं. जोशी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते समय तथ्यों और दस्तावेजों को आधार बनाया जाना चाहिए.
जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल : महेश जोशी ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने की परंपरा उचित नहीं है. जल जीवन मिशन मामले में जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को उन्होंने पहली बार जेल में देखा. जोशी ने मामले की जांच को लेकर यह भी सवाल उठाया कि एक ही प्रकरण की दो अलग-अलग एजेंसियों से जांच कराए जाने की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद उन्हें जमानत मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिली है. हालांकि, उन्होंने मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तार से टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष रखेंगे. जोशी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें उम्मीद है कि अदालत में सच्चाई सामने आएगी.
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गिरफ्तारी और पत्नी के निधन का जिक्र कर भावुक हुए : मीडिया से बातचीत के दौरान महेश जोशी अपनी गिरफ्तारी और पत्नी के निधन का जिक्र करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि 7 मई 2026 को सुबह करीब 4 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उनके अनुसार, गिरफ्तारी से पहले न तो उन्हें नोटिस दिया गया और न ही पूछताछ की गई. जोशी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के चार दिन बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया. उन्होंने इस अवधि को अपने जीवन का बेहद कठिन समय बताया. पत्नी के निधन और जेल में रहने के दौरान परिवार से दूर रहने की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की. पूर्व मंत्री ने कहा कि इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है. उनका कहना था कि वह अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें विश्वास है कि अंततः उनकी बेगुनाही सामने आएगी.
राजस्थान की JJM रैंकिंग पर भी उठाए सवाल : महेश जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की रैंकिंग को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग हैं, इसलिए योजना के प्रदर्शन का आकलन करते समय इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने राजस्थान को 27वें, 28वें या 29वें स्थान पर रखे जाने का जिक्र करते हुए रैंकिंग के आधार पर सवाल उठाए.
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उन्होंने कहा कि योजना के तहत हुए कार्यों, शिकायतों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. जोशी ने लोकसभा में दिए गए एक जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि देश में जल जीवन मिशन से जुड़ी शिकायतों में 84 प्रतिशत शिकायतें उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरे राज्यों में सामने आई शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है. इस दावे और संबंधित आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं की गई है.
जयपुर की जनता के प्रति जताया आभार : जेल से बाहर आने के बाद महेश जोशी ने जयपुर की जनता के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें जयपुर के लोगों से हमेशा प्यार, आशीर्वाद और विश्वास मिला है. जोशी ने कहा, "मैं जयपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं निर्दोष निकलूंगा." उन्होंने दोहराया कि वह न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उनके मुताबिक, वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे. जल जीवन मिशन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद महेश जोशी की रिहाई को मामले के घटनाक्रम में अहम माना जा रहा है. हालांकि, नियमित जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है. मामले में आरोपों की अंतिम स्थिति का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा.
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