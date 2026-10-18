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JJM Scam Case: पांच महीने बाद जेल से बाहर आए महेश जोशी, जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर उठाए सवाल

जमानत मिलने के बाद पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी रिहा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : जल जीवन मिशन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी शनिवार को करीब पांच महीने बाद जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आते ही जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह पहले भी निर्दोष थे और आज भी निर्दोष हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. जोशी ने मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए और राजस्थान सरकार से जल जीवन मिशन के कामकाज, शिकायतों और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की.