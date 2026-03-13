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जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी कोर्ट से तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत चार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

इससे पहले एसीबी ने अग्रवाल के देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी कराया था.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 8:38 PM IST

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जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस और पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल समेत चार अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. अग्रवाल के अलावा जेजएम घोटाले के आरोपी जितेन्द्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के अरेस्ट वारंट जारी किए गए. आरोपियों की तलाश में बीते दिनों एसीबी टीमें 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर तलाश कर चुकी है. इसके साथ ही तकनीकी आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में काफी तलाश के बाद भी आरोपी सुबोध अग्रवाल समेत चार आरोपियों का सुराग नहीं मिल रहा है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपियों को वारंट जारी कर तलब किया. आरोपियों की तलाश में विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. अगर न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती है तो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है. अग्रवाल और अन्य की तलाश में एसीबी की 40 टीमों के प्रयास जारी हैं. डीआईजी, एसपी, एएसपी, उपाधीक्षक और सीआई रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें जुटी हैं. अग्रवाल के परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी एसीबी की टीमों ने पूछताछ की थी. इससे पहले एसीबी ने अग्रवाल के देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी कराया था.

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इन शहरों में तलाशा: राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, विराट नगर, निवाई (टोंक), चंदवाजी (आमेर), गगांपुर सिटी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद, सोहना, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, बुलंद शहर, खूर्जा और मुंबई (महाराष्ट्र) सहित आसपास के इलाके में करीब 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर सुबोध अग्रवाल की तलाश की गई.

मकान से फार्म हाउस और होटल तक खंगाले: गुप्ता के अनुसार, इन ठिकानों में आरोपियों के खुद के निवास स्थान, नई दिल्ली में न्यू मोती बाग कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साथ ही होटलों में, फरीदाबाद में सेक्टर-39 स्थित फ्लैट, नोएडा में परिवारजन, दोस्तों के आवास, सोहना के अंदर फार्म हाऊस, मुंबई में मालाबार हिल एवं जुहु में स्थित रिश्तेदारों के आवास पर तलाश की गई. जयपुर में सी-स्कीम, निर्माण नगर, मान्यावास, बजाज नगर विस्तार स्थित खुद के आवास, सुन्दर नगर जयपुर में मान हाऊस, जयपुर के आसपास सिवाड़, बगरू, बिन्दायका स्थित फार्म हाऊस पर भी तलाशी की गई.

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अग्रवाल के रिश्तेदारों-दोस्तों से भी पूछताछ: एसीबी के अनुसार, आरोपियों को सहयोग देने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई है. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ में सहयोग देने वाले चार लोगों से पूछताछ की गई. सुबोध अग्रवाल के मौसेरे भाई गौरव अग्रवाल को मुंबई, अग्रवाल के मौसेरे भाई सौरभ अग्रवाल को फरीदाबाद, उनकी पत्नी रोली अग्रवाल के ममेरे भाई समीर अग्रवाल को मेरठ और उनके करीबी मित्र व व्यवसायी प्रणव चंद्रा को नोएडा से जयपुर लाकर पूछताछ की गई. इसके अलावा करीबी 50 लोगों से पूछताछ की गई. इनमें उनके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, नौकर, ड्राइवर और आश्रय देने वाले लोग शामिल हैं. आरोपियों के पांच शहरों में स्थित खुद के मकान, परिजनों, रिश्तेदार और दोस्तों के ठिकानों के सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर सूचनाएं जुटाई गई हैं. इनके आधार पर भी उनकी तलाश की जा रही है.

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नौ अफसर गिरफ्तार: गत माह एसीबी ने सुबोध अग्रवाल समेत पीएचईडी के अन्य अफसरों के ठिकानों पर छापे मारे थे. 9 अफसरों को गिरफ्तार किया, लेकिन अग्रवाल समेत चार पकड़ से बाहर हैं. पूर्व में एसीबी ने अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया था. एसीबी को आशंका थी कि अग्रवाल विदेश भाग सकते हैं. ऐसे में उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया.इस घोटाले में एसीबी की ओर से साल 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच में पाया कि ठेका फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी के अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए. प्रकरण में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर हैं.

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