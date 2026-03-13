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जल जीवन मिशन घोटाला: एसीबी कोर्ट से तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल समेत चार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस और पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. सुबोध अग्रवाल समेत चार अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. अग्रवाल के अलावा जेजएम घोटाले के आरोपी जितेन्द्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के अरेस्ट वारंट जारी किए गए. आरोपियों की तलाश में बीते दिनों एसीबी टीमें 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर तलाश कर चुकी है. इसके साथ ही तकनीकी आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में काफी तलाश के बाद भी आरोपी सुबोध अग्रवाल समेत चार आरोपियों का सुराग नहीं मिल रहा है. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपियों को वारंट जारी कर तलब किया. आरोपियों की तलाश में विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है. अगर न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं हो पाती है तो आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है. अग्रवाल और अन्य की तलाश में एसीबी की 40 टीमों के प्रयास जारी हैं. डीआईजी, एसपी, एएसपी, उपाधीक्षक और सीआई रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें जुटी हैं. अग्रवाल के परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी एसीबी की टीमों ने पूछताछ की थी. इससे पहले एसीबी ने अग्रवाल के देश छोड़कर जाने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस भी जारी कराया था.

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इन शहरों में तलाशा: राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, विराट नगर, निवाई (टोंक), चंदवाजी (आमेर), गगांपुर सिटी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के फरीदाबाद, सोहना, उत्तर प्रदेश में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, बुलंद शहर, खूर्जा और मुंबई (महाराष्ट्र) सहित आसपास के इलाके में करीब 21 शहरों में 100 से अधिक ठिकानों पर सुबोध अग्रवाल की तलाश की गई.

मकान से फार्म हाउस और होटल तक खंगाले: गुप्ता के अनुसार, इन ठिकानों में आरोपियों के खुद के निवास स्थान, नई दिल्ली में न्यू मोती बाग कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साथ ही होटलों में, फरीदाबाद में सेक्टर-39 स्थित फ्लैट, नोएडा में परिवारजन, दोस्तों के आवास, सोहना के अंदर फार्म हाऊस, मुंबई में मालाबार हिल एवं जुहु में स्थित रिश्तेदारों के आवास पर तलाश की गई. जयपुर में सी-स्कीम, निर्माण नगर, मान्यावास, बजाज नगर विस्तार स्थित खुद के आवास, सुन्दर नगर जयपुर में मान हाऊस, जयपुर के आसपास सिवाड़, बगरू, बिन्दायका स्थित फार्म हाऊस पर भी तलाशी की गई.