विजय सिन्हा के घर चूड़ा-दही खाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, सियासत गरमायी

विजय सिन्हा के चूड़ा-दही भोज में तेज प्रताप यादव शामिल हुए. मीडिया से कहा कि हमने न्योता स्वीकार कर लिया है.

विजय सिन्हा के साथ तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 5:30 PM IST

पटना: बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से भोज का आयोजन किया जाता है. मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर चूड़ा-दही का भोज किया गया. इसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शामिल हुए.

तेज प्रताप ने स्वीकार किया न्योता: तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने चूड़ा-दही भोज का न्योता स्वीकार किया, इसलिए शामिल होने के लिए पहुंचे हैं. तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने भोज का आयोजन किया है. उपमुख्यमंत्री जी भी हमारे भोज में शामिल होने वाले हैं.

विजय सिन्हा के घर तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

"मकर संक्रांति के मौके पर नेता एक दूसरे से मिलते हैं. इसलिए हम भी आए हैं. हमारे ओर से भी उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को जी न्योता दिया गया है. 14 जनवरी को भोज का आयोजन किया जाएगा." -तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, JJD

हर साल भोज करते हैं विजय सिन्हा: उपमुख्यमंत्री विजय सिंन्हा ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर हर साल भोज का आयोजन करते हैं. तमाम नेताओं को निमंत्रण देते हैं. एनडीए के नेताओं ने भोज में हिस्सा लिया. तेज प्रताप यादव को भी हमने आमंत्रित किया था. मुझे भी तेज प्रताप यादव ने भोज में शामिल होने के लिए न्यौता दिया है.

विजय सिन्हा के यहां भोज का आयोजन (ETV Bharat)

"मैं हर साल भोज का आयोजन करता हूं. इसबार तेज प्रताप यादव को निमंत्रण दिया गया था. वे आए अच्छा लगा. मुझे भी निमंत्रण है, जिसमें शामिल होना है." -विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

'राजनीतिक मायने नहीं': भाजपा विधायक महेश पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर सभी दलों के नेता एक दूसरे से मिलते हैं. भोज का आनंद उठाते हैं. तेज प्रताप यादव भी भोज में शामिल हुए. इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है. एनडीए से नजदीकियों के मसले पर महेश पासवान ने कहा कि राजनीति में यह सब होते रहना चाहिए.

विजय सिन्हा के यहां भोज का आयोजन (ETV Bharat)

राजद से अलग हैं तेज प्रताप: अनुष्का यादव प्रकरण के बाद से तेज प्रताप यादव राजद से अलग हैं. उन्होंने बिहार चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल का गठन किया. बिहार चुनाव में महुआ से चुनाव भी लड़े लेकिन हार मिली.

इन नेताओं के यहां भोज: बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर हर साल भोज का आयोजन किया जाता है. इसकी शुरुआत लालू यादव ने की थी. 14 जनवरी को तेज प्रताप के यहां भोज का आयोजन किया गया है. 15 जनवरी को लोजपा रामविलास कार्यालय और और 16 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है.

