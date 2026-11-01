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डिस्टेंस एजुकेशन पर लगा ब्रेक, जीवाजी यूनिवर्सिटी में लापरवाही के चलते 32 साल पुराना सिस्टम ठप

डिस्टेंस एजुकेशन पर लगा ब्रेक ( Etv Bharat Graphics )

ग्वालियर : जीवाजी विश्विद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में इस साल किसी छात्र को एडमिशन नहीं मिल सका है. वजह है, 32 साल पुरानी व्यवस्था को इस साल यूजीसी की मान्यता नहीं मिली है. इसकी वजह से ऐसे छात्र जो रेगुलर कॉलेज अटेंड करने में असमर्थ हैं और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत डिग्री कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते थे, उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. चौकाने वाली बात ये है कि इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रबंधन ही है. प्रबंधन की लापरवाहियों के चलते छात्रों के लिए इस साल प्रवेश का रास्ता बंद हो चुका है.

इस साल एक भी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स को मान्यता नहीं जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी पढ़ाई से ज्यादा कारनामों के लिए चर्चा में रहती है. यहां एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का खुलासा हुआ है, जिसने ना जाने कितने ही छात्रों के भविष्य और पढ़ाई की मंशा पर पानी फेर दिया है. जीवाजी प्रबंधन ने डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री कोर्स से संबंधित तैयारियां और दस्तावेज समय से तैयार नहीं किए, जिसके कारण यूजीसी ने इस साल विश्वविद्यालय के एक भी डिस्टेंस कोर्स को मान्यता नहीं दी और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.