डिस्टेंस एजुकेशन पर लगा ब्रेक, जीवाजी यूनिवर्सिटी में लापरवाही के चलते 32 साल पुराना सिस्टम ठप
जीवाजी के डिस्टेंस-लर्निंग कोर्स के लिए इस साल नहीं मिली मान्यता, छात्रों को एक भी कोर्स में प्रवेश नहीं. देखें पीयूष श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:32 AM IST
ग्वालियर : जीवाजी विश्विद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में इस साल किसी छात्र को एडमिशन नहीं मिल सका है. वजह है, 32 साल पुरानी व्यवस्था को इस साल यूजीसी की मान्यता नहीं मिली है. इसकी वजह से ऐसे छात्र जो रेगुलर कॉलेज अटेंड करने में असमर्थ हैं और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत डिग्री कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते थे, उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. चौकाने वाली बात ये है कि इसके लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रबंधन ही है. प्रबंधन की लापरवाहियों के चलते छात्रों के लिए इस साल प्रवेश का रास्ता बंद हो चुका है.
इस साल एक भी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स को मान्यता नहीं
जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी पढ़ाई से ज्यादा कारनामों के लिए चर्चा में रहती है. यहां एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही का खुलासा हुआ है, जिसने ना जाने कितने ही छात्रों के भविष्य और पढ़ाई की मंशा पर पानी फेर दिया है. जीवाजी प्रबंधन ने डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री कोर्स से संबंधित तैयारियां और दस्तावेज समय से तैयार नहीं किए, जिसके कारण यूजीसी ने इस साल विश्वविद्यालय के एक भी डिस्टेंस कोर्स को मान्यता नहीं दी और खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.
किताबें तक नहीं कराई तैयार, नॉर्म पूरे नहीं हुए तो मान्यता नहीं मिली
मान्यता अकेली वजह नहीं है जिससे दुरस्त शिक्षा की चाह रखने वाले छात्रों की मंशा पर पानी फिर गया हो. बल्कि इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को पठान सामग्री उपलब्ध करना भी विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है. क्योंकि इस स्टडी मटेरियल के जरिए छात्र घर बैठे परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन इस साल विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों के लिए पठन सामग्री और जरूरी किताबें भी तैयार नहीं करा पाया. जिस वजह से यूजीसी के नॉर्म पूरे नहीं हुए और डिस्टेंस कोर्सेस के लिए मान्यता नहीं मिली और प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सका. और इस चूक का सीधा खामियाजा उन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जो सत्र 2026-27 में प्रवेश लेना चाहते थे और घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन के तहत डिग्री करना चाहते थे.
एक समय 29 कोर्स थे, आज शून्य
जीवाजी विश्विद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर यानी दूरस्थ शिक्षा केंद्र की शुरुआत 1994 में हुई थी. इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे विद्यालार्थियों को शिक्षा और डिग्री करना था जो नौकरी या अन्य वजहों से कॉलेज या विश्वविद्यालय आकर रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते थे. ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, गृहणियां, व्यापारी ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना जो घर बैठे पढ़ाई करना चाहते थे. समय के साथ-साथ डिस्टेंस कोर्स प्रोग्राम में बढ़ौतरी हुई और एक समय 29 पाठ्यक्रम इस व्यवस्था से जुड़े लेकिन 2018 से विश्वविद्यालय की इस शिक्षा नीति को नजर लगी और कुछ महीनों के लिए यूजीसी ने इसकी मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद कई पाठ्यक्रम अगले कुछ वर्षों में बंद हो गए. बावजूद इसके स्नातक और संतकोत्तर के कुछ पाठ्यक्रम जारी रहे. पिछले साल 2025 में इन पाठ्यक्रमों की संख्या महज़ 7 रह गई थी. जो इस साल पूरी तरह शून्य हो चुकी है.
ढाई लाख से ज्यादा छात्रों को मिला था लाभ
विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर की बदौलत चल रहे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का लाभ लाखों छात्रों को मिला है. 1994 से लेकर 2023 तक करीब 2.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल की हैं और घर बैठे पढ़ाई का लाभ लिया है. जिनमे ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के छात्र भी इनमे शामिल हैं.
सिर्फ 10 दिन की क्लास, बाकी घर बैठे पढ़ाई
डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर की व्यवस्था नियमित कॉलेज से अलग थी, यहां विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग डिग्री कोर्स के अनुसार साल में लगभग 10 से 15 दिन कक्षाएं आयोजित की जाती थी. इसके बाद बची हुई पढ़ाई के लिए अध्ययन सामग्री और किताबें दी जाती थी. विषय से जुड़ी परेशानी होने पर विद्यार्थी संबंधित शिक्षक से मोबाइल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते थे. विद्यार्थी घर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते थे और निर्धारित केंद्र पर परीक्षा देते थे. इस व्यवस्था में विद्यार्थी को हर दिन कॉलेज आने की जरूरत नहीं पड़ती थी. नौकरी करने वाले लोग अपनी ड्यूटी के साथ पढ़ाई कर सकते थे और घरेलू जिम्मेदारियां संभालने वाली महिलाएं भी इसके लिए समय निकाल सकती थीं.
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जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर
इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था के अचानक शून्य होने से कई छात्रों के लिए एक साल का इंतज़ार बढ़ गया है. ऐसे में इस लापरवाही और उदासीनता की पड़ताल के बाद जब ईटीवी भारत ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. दिवाकर सिंह राजपूत से बात की तो उन्होंने कहा, "दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस मोड में जो एजुकेशन होता है, वह वर्तमान समय में बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि जो लोग रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वे ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से अपने अध्ययन को निरंतर रख सकते हैं. इनमें विशेष रूप से वे लोग शामिल हैं जो सेवाओं में संलग्न हैं, अन्यत्र किसी कार्य में जुड़े हुए हैं, या उनकी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं. जीवाजी विश्वविद्यालय का जो दूरस्थ शिक्षा संस्थान है, वह शीघ्र ही बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पुराने फॉर्म में लौटेगा और नए-नए कोर्सेस यहां पर लॉन्च होंगे, हम बहुत जल्दी ही इसको क्रियान्वित करने वाले हैं. फिलहाल हम सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हुए जल्द कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, जिससे विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके."