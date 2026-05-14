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जीवाजी विश्वविद्यालय में दो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स शुरू, एंट्रेंस एग्जाम से होगा एडमिशन

जीवाजी विश्वविद्यालय में दो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए एंट्रेंस ( ETV BHARAT )

जीवाजी विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉ. विमलेंद्र राठौर ने बताया "इन दोनों ही कोर्स के लिए विश्वविद्यालय में एडमिशन के सीट्स सीमित रखी गई हैं. बीबीए हॉस्पिटैलिटी में 60 छात्रों को प्रवेश मिलेगा तो वहीं बीसीएस बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीट्स के लिए एडमिशन होंगे. ये कोर्स बच्चों को बेहतर जॉब ऑपर्च्युनिटी दिलाने के हिसाब से शुरू किए गए हैं."

ग्वालियर: जीवाजी विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत. दो नए कोर्स की लांच हो रहे हैं. दोनों स्नातक कोर्स होंगे, जिनके सीमित सीट्स पर एडमिशन दिए जाएंगे. पहला कोर्स बेचलर्स ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) इन हॉस्पिटैलिटी का और दूसरा कोर्स बेचलर ऑफ़ साइंस (बीएससी) इन बायोटेक्नोलॉजी का है. जिनमे नए सत्र से छात्र प्रवेश ले सकेंगे.

इन दोनों कोर्स को इंडस्ट्रियल डिमांड और रोजगार संभावनाओं को देखते हुए ही लांच किया जा रहा है. इनके लिये एडमिशन नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी किए जाएँगे. हालांकि हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में पीजी कोर्स पूर्व से विश्वविद्यालय में संचालित है लेकिन, पहली बार ये कोर्स स्नातक में भी उपलब्ध होगा.

मेरिट के आधार पर मिलेगा एडमिशन

विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अब अध्यनशाला में प्रवेश के लिए सभी छात्रों के लिए 6 साल बाद प्रवेश परीक्षा प्रणाली दोबारा शुरू का फैसला लिया है. प्रतिवर्ष अलग अलग कोर्स में करीब 2500 छात्र प्रवेश लेते हैं. लेकिन अब उनके पासिंग पर्सेंटेज की जगह एडमिशन प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर तय होगा. जीवाजी यूनिवर्सिटी के दोनों नए कोर्स में भी प्रवेश इसी प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा.

एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल

जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन के अनुसार विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन अगले हफ्ते में जारी किया जा सकता है, इसके बाद छात्र ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ये अवदान प्रक्रिया 18 जून तक चलेगी. 20 जून को एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा. इसका परिणाम में उसी दिन जारी हो जाएगा. इसके बाद 22 जून को काउंसलिंग करायी जाएगी.