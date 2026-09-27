जीवित्पुत्रिका व्रत: जानिए यूपी-बिहार की माताएं क्यों रखती हैं सबसे कठिन व्रत? कैसे होती पूजा-शुभ मुहूर्त
पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 2:22 PM IST
वाराणसी: हिंदू धर्म में व्रत-त्योहारों का अलग-अलग विधि विधान और महत्व होता है. इनमें से खास जीवित्पुत्रिका व्रत भी है. जीवित्पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत और जिउतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं. 36 घंटे तक पानी की एक बूंद भी न पीये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की लाखों माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए हंसते-हंसते इस परीक्षा से गुजरती हैं. बता दें कि अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाए जाने वाले इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है.
पूर्वोत्तर राज्यों में जितिया व्रत करने की अपनी अलग-अलग मान्यता है, लेकिन बात यदि आध्यात्मिक नगरी काशी की करें तो, यहां इसका रंग बिल्कुल अलग देखने को मिलता है. काशी में इस पर्व की शुरुआत 16 दिन पहले सोरैया मेले के रूप में हो जाती है. 7 वार और 9 त्यौहारों वाले शहर में माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस अनूठे व्रत के उत्सव की शुरुआत होती है. 16वें दिन माताएं संतान लक्ष्मी की पूजा करने के साथ अपने बेटों के दीर्घायु होने के लिए जीवित्पुत्र का व्रत करती हैं. वाराणसी में बाकायदा लक्ष्मी जी का मंदिर और कुंड मौजूद है, जहां पर महिलाएं पूजन करती हैं और यहां पर जीवित्पुत्रिका माता का मंदिर भी है, जहां माता के दर्शन करने के साथ अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती हैं.
क्या है जीवित्पुत्रिका व्रत कथा: जीवित्पुत्रिका व्रत जिसे जितिया भी कहते हैं. इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनके स्वस्थ होने के लिए मंगल कामना करती हैं. पूरे दिन निर्जल उपवास रख करके मां जीवित्पुत्र का यानी, संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं. काशी के लक्ष्मी कुंड में मां जीवित्पुत्रिका का मंदिर भी मौजूद है. जहां शुक्रवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन पूजन करते हैं. लेकिन जितिया के दिन इसका विशेष महत्व हो जाता है.
इस बारे में मंदिर के प्रधान अर्चक गणेश उपाध्याय बताते हैं, ये व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. ये व्रत इस बार 2 अक्टूबर को है. उन्होंने बताया कि इस दिन मुख्य रूप से गंधर्वराज जीमूतवाहन की पूजा की जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने एक नाग के प्राण बचाने के लिए खुद को गरुड़ को सौंप दिया था और तभी से माताएं अपने बच्चों के लिए पूजा करती हैं.
सोरहिया मेला से शुरू हो जाता उत्सव: मंदिर के प्रधान अर्चक बताते हैं, बनारस में जीवित्पुत्रिका व्रत का उत्सव 16 दिन पहले सोहरैया मेले से शुरू हो जाता है. इस व्रत में महिलाएं माता लक्ष्मी और जितिया माता की पूजा करती हैं. भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष की अष्टमी तक व्रत का विधान है. उन्होंने बताया कि इस पूजा में माताएं 16 गांठ वाला धागा बांधकर मंदिर में 16 बार परिक्रमा करती हैं और 16 दिन तक उपवास रखती हैं. 16वें दिन मां लक्ष्मी के 8वें रूप संतान लक्ष्मी जिन्हें जीवित्पुत्रिका माता कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने के साथ इस व्रत का पारण करती हैं.
जितिया व्रत का विधान: किस तरह होता उपवास, मुहूर्त क्या है? इसको लेकर वाराणसी के ज्योतिषाचार्य पंडित बताते हैं, जितिया व्रत की शुरुआत 2 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ हो जाएगी. इस दिन महिलाएं सुबह गंगा नदी या फिर गंगाजल से स्नान करती हैं. पूरे दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करती हैं. गंगा घाट पर महिलाओं की भारी भीड़ रहती है. इसके बाद दूसरे दिन मुख्य निर्जला उपवास का दिन होता है. माताएं अन्न और जल का एक बूंद भी नहीं लेती हैं. पूरे 24 घंटे तक कठोर निर्जला उपवास रखती हैं. कई जगहों पर मिट्टी, गाय के गोबर से चील और सियार की आकृति बनाकर भी पूजा की जाती है. महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं. उपवास के बाद माताएं तीसरे दिन सूर्योदय के बाद नवमी तिथि लगने के पश्चात पूजा अर्चना करने के साथ व्रत का पारण करती हैं.
अस्वस्थ माताएं ऐसे कर सकतीं पूजा: सनातन धर्म में सबसे पहले स्वास्थ्य सुख को महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसे में हेल्थ ठीक न होने के दौरान व्रत पूजन के नियमों में छूट की भी विशेषता है. यदि कोई स्त्री गर्भवती है या फिर अस्वस्थ है, तो वह फलाहार के साथ व्रत कर सकती हैं. सूर्योदय से पहले स्नान और पूजा करने के बाद भगवान जीमूतवाहन को चरनामृत चढ़ाकर इसका सेवन कर सकती हैं. पूरे दिन जूस, जल, नारियल, फलों का सेवन करके व्रत कर सकती हैं.
गणेश उपाध्याय बताते हैं कि जो माता इस व्रत को करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, वह संकल्प लेकर पूरे दिन श्री हरि का ध्यान, नाम, जप कर सकती हैं और भोजन भी कर सकती हैं. संकल्प के साथ कथा सुनना भी सौभाग्य माना जाता है. उसके साथ ही व्रत का उद्यापन भी किया जा सकता है, जिससे भविष्य में केवल पूजा पाठ ही किया जा सकेगा. साथ ही अगर महिला चाहें तो व्रत के लिए प्रतिनिधि को भी ये पूजा दे सकती हैं. इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि परिवार का सदस्य हो वह संतान की दीर्घायु के लिए संकल्प लेकर व्रत रख सकता है.
जानें क्या है जीवित्पुत्र व्रत कथा: जीवित्पुत्र व्रत कथाएं अलग-अलग हैं. इसमें जीमूत वाहन की कथा सुनाई जाती है. व्रत की सबसे मुख्य कथा गंधर्व राजकुमार जीवित के दया को लेकर है, जिसमें वह नागवंश की रक्षा के लिए गरुड़ के सामने अपने शरीर का बलिदान देने का निर्णय लेते हैं. उनकी वीरता को देखकर भगवान गरुड़ नागों को खाना छोड़ देते हैं और मृत नागों को जीवित कर देते हैं.
वहीं दूसरी कथा चील और सियारान की है. कथा में जंगल में एक बार एक चील और सियार ने महिलाओं को यह व्रत करते देखा. सियार भूख और ठंड के कारण इस व्रत को पूरा नहीं कर पाई, वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत का पालन किया, जिसके बाद उनकी संतानें हमेशा सुरक्षित और दीर्घायु रहीं. इसलिए इस दिन महिलाएं व्रत करने के साथ आसमान में चील को जरूर देखती हैं और उनकी पूजा करती हैं.
महाभारत काल से भी जुड़ी मान्यता: प्रधान अर्चक गणेश उपाध्याय बताते हैं कि इस पूजा की महाभारत काल से भी जुड़ी हुई मान्यता सामने आती है. महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने जब पांडवों के वंश का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल देकर मृत बच्चों को जीवित कर दिया, जिससे इस व्रत का नाम जीवित्पुत्रिका व्रत पड़ा और तभी से पूजन का विधान है.
ग्राउंड रियलिटी और प्रशासन एंगल: अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि काशी के तालाब कुंड, गंगा घाट किस तरीके से माता की तपस्या के लिए तैयार हैं. सबसे पहले हम वाराणसी के प्रसिद्ध लक्ष्मी कुंड के पास गए, जिसे सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है. यहां हजारों की संख्या में महिलाएं आकर पूजा करती हैं.
इस जगह को इसलिए भी विशेष माना जाता है, क्योंकि यहां पर मां जितिया का मंदिर भी मौजूद है, जहां माताएं बेटे के दीर्घायु होने की कामना करती हैं. यहां की व्यवस्थाओं की बात करें तो कुंड में पानी फिल्टर करने की कवायद शुरू कर दी गई है. कुंड के साफ-सफाई रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है. उसके साथ ही इसे सुंदर भी बनाया जा रहा है. लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यहां पूजन करने आने वाली माताओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो.
वाराणसी के प्रसिद्ध घाट पहुंचे जहां पर माता के व्रत के लिए बैरिकेडिंग के साथ पुलिस जवानों को भी नियुक्त किया गया है. एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी बताते हैं कि महिला अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है. इसके साथ ही घाटों की बात करें तो बाकायदा बैरीकेटिंग की गई है. फ्लोटिंग जेटी बनाई गई है. 24 घंटे एनडीआरएफ जल पुलिस के जवान तैनात हैं. टीम लगातार गस्त कर रही है और अलग-अलग टुकड़ियों में टीम को बांटकर घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है.
36 घंटे का 'निर्जला' व्रत रखने का जज्बा: माताएं किस तरह 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं? उन्हें हिम्मत कहां से मिलती है और कितना उनमें इस महापर्व को लेकर उत्साह है? इसे लेकर व्रत करने वाली महिलाओं से बातचीत की गई. जहां वाराणसी और आसपास के जिलों से आई महिलाओं ने बताया कि नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है. 3 दिनों तक ये व्रत चलता है. माता हम सबकी कठिन साधना को पूरा कर देती हैं.
महिलाओं ने बताया, बनारस में सिर्फ जितिया के दिन ही विशेष पूजा नहीं की जाती बल्कि ये विशेष पूजा सोरहैया मेले की राधा अष्टमी से ही शुरू हो जाती है. बनारस में आसपास रहने वाली लगभग सभी महिला काशी के महालक्ष्मी माता के मंदिर आती हैं. जहां पर मेले को लेकर के पूजा अर्चना करती हैं और इसी मेले के क्रम में आखिरी में 16वें दिन जीवित्पुत्रिका का व्रत करने के बाद अपने इस अनुष्ठान का पारण करती हैं. वह कहती हैं, मान्यता है कि ऐसा करने पर संतान दीर्घायु होते हैं.
मां का आंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित कवच होता है और जीतिया का ये व्रत उसी कवच को और मजबूत करता है. कठिन नियमों और भक्ति के बीच हमारी टीम भी आपसे अपील करती है कि घाटों पर जाते समय सावधानी बरतें, बच्चों का हाथ न छोड़ें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.
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